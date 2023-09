En négociations avec Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé ne semble pas forcément opposé à une nouvelle prolongation avec le PSG, mais veut inclure une condition.

Mercato PSG : Kylian Mbappé discute avec le Paris SG

Dernièrement, Fabrizio Romano a confirmé que les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé ont entamé des négociations pour une prolongation de contrat. Après un mercato des plus ambitieux, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne s'avouent pas vaincus et espèrent convaincre leur attaquant de 24 ans de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu, avec la promesse d’un transfert à l’été 2024 afin de permettre au club de toucher de l’argent lors de son départ.

« Une prolongation est en cours de discussion. Les termes de la prolongation potentielle seront également cruciaux, comme une clause de sortie pour 2024 », explique le spécialiste du mercato. Une tendance confirmée par plusieurs autres sources. Mais aux dernières nouvelles, Kylian Mbappé aurait une exigence claire concernant son avenir.

Mbappé fixe le montant de sa clause de départ à 150M€

D’après les renseignements obtenus par le média espagnol Defensa Central, Kylian Mbappé, par l’intermédiaire de sa mère et représentante, Fayza Lamari, aurait très clairement fait comprendre à la direction du Paris Saint-Germain qu’il est prêt à signer une nouvelle prolongation pour ne pas mettre le club en danger lors de son départ.

Pour autant, le champion du monde 2018 ne souhaiterait pas que le montant de son indemnité de départ dépasse les 150 millions d'euros. La publication espagnol explique que Mbappé aimerait que les choses soient claires entre le PSG et lui pour éviter des complications à l’avenir comme ce fut le cas cet été. Si le club de la capitale accepte cette condition, Mbappé devrait parapher un nouveau bail dans les semaines ou mois à venir.