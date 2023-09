Avant Randal Kolo Muani, le PSG visait Marcus Thuram pour le poste de numéro 9. Les principales raisons de ce transfert avorté sont désormais connues.

Mercato PSG : Marcus Thuram voulait des garanties sur son temps de jeu

Très actif durant le mercato estival passé, le Paris Saint-Germain a attiré onze arrivées dans ses rangs. À la recherche d’un calibre au poste de numéro, le champion de France en titre est parvenu à signer Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, mais les premiers échos annonçaient Marcus Thuram, en fin de contrat avec le Borussia Monchengladbach. Mais l’ancien avant-centre de l’EA Guingamp a décliné la proposition parisienne pour une raison bien particulière.

En effet, selon les informations du journal Le Parisiens, le fils de la légende Lilian Thuram aurait demandé plus de garanties pour rejoindre le club de la capitale française. Soucieux de s’installer en sélection comme un élément clé, l’attaquant de 26 ans attendait de savoir sa place dans le projet parisien pour signer en raison de l’Euro 2024. Le média régional précise toutefois que le discours de Luis Campos a été très clair et aucune garantie d’une place de titulaire n’était assurée pour les nouvelle recrues. Appelé à la dernière minute pour le Mondial 2022 au Qatar, l’ancien buteur du Borussia Monchengladbach n’a pas voulu prendre le risque en signant au PSG. Et le projet de l’Inter Milan a convaincu le natif de Parme.

Marcus Thuram veut être titulaire en tant qu’attaquant axial

Le quotidien régional explique notamment que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont ciblé dès le début de l’été Marcus Thuram, qui évoluait encore au Borussia Mönchengladbach. « International A sous Didier Deschamps, copain avec Kylian Mbappé, formé en France à Sochaux après l’INF Clairefontaine, l’ancien Guingampais avait tout pour plaire, cochait toutes les cases de la feuille de route du mercato estival », assure le média francilien.

De plus, Marcus Thuram souhaitait jouer en tant qu’attaquant axial, ce qui n’était pas certain au sein de l’effectif des Rouge et Bleu. Toutes ces incertitudes ont poussé l’aîné du milieu niçois Khéphren Thuram à opter pour l’Inter Milan, où il a signé jusqu’en juin 2028. Et Randal Kolo Muani a quitté l’Eintracht Francfort pour le Paris SG contre un chèque de 95 millions d’euros.