Hier, Foot Mercato a annoncé que le PSG pense à se séparer de Luis Campos. En marge du match à Lyon, le club parisien a fait le point sur ce sujet sensible.

Mercato PSG : Maxwell bientôt nommé à la place de Luis Campos ?

Critiqué pour ses choix sur le marché et sa proximité avec le puissant agent portugais Jorge Mendes, Luis Campos pourrait quitter l’organigramme du Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. D’après les renseignements obtenus par le journaliste Santi Aouna, avec la nomination d’un nouvel entraîneur en la personne de Luis Enrique, le PSG aimerait repartir sur de nouvelles bases et Luis Campos, qui travaille toujours pour le Celta Vigo, pourrait être déchargé chez les Rouge et Bleu.

Les décideurs parisiens ne compteraient plus sur le dirigeant portugais et chercheraient déjà un nouveau directeur sportif. « En interne, le nom de l’ancien joueur du club, Maxwell, est très apprécié par exemple », précise le spécialiste de Foot Mercato. « Le Brésilien a d’ailleurs bien aidé le PSG lors de ce mercato, qui a peut-être été le dernier pour Luis Campos, très critiqué aussi pour sa proximité avec Jorge Mendes durant l’été », ajoute la publication sportive. Mais le champion de France en titre ne semble pas confirmer cette grosse rumeur.

Le Paris SG dément un éventuel départ de Luis Campos

En marge de la large victoire de la bande à Kylian Mbappé sur le terrain de l’Olympique Lyonnais (4-1), dimanche soir au Groupama Stadium, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le club de la capitale a démenti auprès du journaliste David Aiello de la chaîne Amazon Prime Vidéo que Luis Campos est sur le point d’être remplacé par un nouveau directeur sportif. Satisfaits du recrutement réalisé par l’ancien recruteur de l’AS Monaco, Nasser Al-Khelaïfi et les siens n’auraient aucune envie de le voir partir maintenant.