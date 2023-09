L’OM peut pousser un ouf de soulagement pour un attaquant de Marseille, qui s'est blessé avec la sélection du Cameroun. Les dernières nouvelles sont rassurantes.

OM : Plus de peur que de mal pour François-Régis Mughe

La trêve internationale de septembre peut parfois se transformer en un véritable casse-tête pour les clubs de football, et l'Olympique de Marseille ne fait pas exception à la règle. Avec un calendrier déjà chargé, les joueurs appelés en sélection nationale sont soumis à un rythme effréné de matchs et de déplacements, ce qui peut entraîner des blessures et des inquiétudes pour leurs clubs respectifs.

À l'OM, François-Régis Mughe fait notamment partie des victimes de cette trêve internationale. Convoqué en équipe nationale du Cameroun pour affronter le Burundi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le joueur de 19 ans s'est blessé à la cheville lors d'un entraînement avec les Lions indomptables. Cette blessure a naturellement suscité des inquiétudes du côté de l'Olympique de Marseille, car François-Régis Mughe est considéré comme l'un des jeunes talents prometteurs du club.

François-Régis Mughe a repris l'entraînement avec le Cameroun

De plus, les blessures en période de trêve sont toujours une source de souffrance pour les clubs, puisqu'elles peuvent avoir un impact sur la performance des joueurs de retour de leur sélection. Toutefois, les dernières nouvelles concernant le jeune buteur camerounais sont plutôt rassurantes. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent François-Régis Mughe de retour à l'entraînement avec sa sélection nationale.

Cela suggère qu'il est en voie de guérison et qu'il devrait être opérationnel pour le match contre le Burundi. Cette évolution positive de sa blessure est certainement une bonne nouvelle pour l'OM et son entraîneur Marcelino, qui pourra compter sur lui à son retour. Le staff marseillais espère que François-Régis Mughe pourra reprendre sa forme rapidement et contribuer aux performances de l'équipe lors des prochains matchs de la saison. Il faudra suivre sa situation de très près.