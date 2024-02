OM : Ligue Europa, Marcelino envoie une nouvelle pique à Marseille

Pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’OM affrontera Villarreal d’un certain… Marcelino. Le technicien espagnol était sur le banc phocéen en début de saison et a récemment envoyé une pique à son ancien club.

OM-Villarreal : Marcelino vers un affrontement chargé d’émotion

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille a battu le Shakhtar Donetsk et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Deux jours après sa nomination, Jean-Louis Gasset a ainsi réussi sa première mission sur le banc de l’OM. Grâce à cette victoire, les supporters pouvaient alors rêver d’une confrontation épique au prochain tour de la compétition. Et le destin s’est finalement chargé d’accomplir ce souhait. L’OM affrontera le Villarreal lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Cette affiche sera aussi un moment de retrouvailles avec un certain Marcelino. Le technicien espagnol a entraîné l’Olympique de Marseille en début de saison et n’a pas laissé un bon souvenir auprès des supporters. Marcelino, qui a quitté le navire marseillais suite à une réunion tumultueuse entre la direction du club et les groupes de fans, a régulièrement fustigé le climat hostile entourant l’OM. Ses déclarations sont restées vives dans le cœur des Phocéens. Autant dire que son retour au Vélodrome le 7 mars prochain promet d’être électrique. Et la dernière sortie médiatique de Marcelino sur l’OM ne devrait pas plaire aux supporters phocéens.

Marcelino, une nouvelle provocation envers l’Olympique de Marseille

En effet, à veille du tirage au sort, Marcelino a été interrogé sur une possible confrontation avec l’OM et sa réponse n’est pas passée inaperçue. Il a indiqué « qu’il y a des adversaires plus difficiles » que l’Olympique de Marseille. Cette déclaration de l’entraîneur de Villarreal est interprétée comme une provocation supplémentaire envers Marseille.

En sous-estimant le niveau de l’OM et en suggérant qu’il y avait des adversaires plus redoutables, comme le Milan AC, le technicien espagnol a ravivé les tensions entre lui et les supporters phocéens. Cela ne devrait pas manquer d’intensifier le climat électrique qui règnera lors du match aller entre l’OM et Villarreal.