OM : Ligue Europa, Jean-Louis Gasset sous la menace d’une humiliation

La prochaine confrontation entre l’OM et Villarreal en Ligue Europa promet des retrouvailles explosives avec Marcelino. Les hommes de Jean-Louis Gasset risquent aussi une terrible humiliation.

OM – Villarreal : Une confrontation qui sera chargée en émotions

Le destin réserve parfois des rencontres chargées d’émotion et de tension. C’est exactement ce qui se produira lorsque l’Olympique de Marseille affrontera Villarreal en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Pour les Marseillais, cette double confrontation revêt un caractère particulier puisqu’ils retrouveront leur ancien entraîneur, Marcelino. Ce dernier a quitté le club français dans des circonstances tumultueuses cinq mois seulement après son arrivée.

Après son départ de l’OM, le technicien espagnol de 58 ans a repris les rênes de Villarreal en novembre dernier, et voilà qu’il affrontera son ancienne équipe les 7 et 14 mars prochain. La coïncidence du tirage au sort promet ainsi des retrouvailles explosives, d’autant plus que le départ précipité de Marcelino a laissé des traces à l’OM, notamment auprès des supporters et du vestiaire.

D’ailleurs, Eric Di Meco, ancien joueur de l’Olympique de Marseille devenu consultant sportif, n’a pas caché son ressentiment envers Marcelino. Dans une récente intervention sur RMC Sport, il a exprimé son désir de voir les joueurs marseillais puiser dans cette confrontation une motivation supplémentaire.

Jean-Louis Gasset et ses hommes partagés entre revanche et humiliation

Pour Eric Di Meco, une élimination de l’Olympique de Marseille face à Villarreal serait vécue comme une terrible humiliation, un rappel amer du départ de Marcelino qui avait quitté le navire marseillais « sans même saluer ses joueurs ». Le consultant sportif insiste sur l’importance de saisir les opportunités offertes par ce type de matchs pour trouver des « leviers de performance » en cette seconde partie de saison.

Selon lui, affronter Marcelino constitue pour les hommes de Jean-Louis Gasset un de ces leviers, une occasion de montrer leur valeur et de prouver qu’ils ont progressé depuis la démission de l’entraîneur espagnol. Ce serait alors un moyen de prendre sa revanche sur l’actuel entraîneur de Villarreal.

Toutefois, Di Meco ne peut s’empêcher de souligner le risque que représente cette confrontation européenne. Une élimination contre l’équipe de Marcelino serait interprétée comme une double défaite pour l’OM, rappelant douloureusement l’élimination précoce de l’OM en Ligue des Champions sous les ordres du technicien espagnol. Dans ce contexte, la confrontation entre l’OM et Villarreal s’annonce comme bien plus qu’un simple match de football.