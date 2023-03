OM : François Régis Mughe raconte son but contre Annecy !

Publié par Timothée Jean le 02 mars 2023 à 20:29

Entré en jeu à la 92e minute, François Régis Mughe a permis à l’ OM d’égaliser contre Annecy (2-2). Le joueur de 18 ans est revenu sur cette rencontre.

François Régis Mughe se souviendra longtemps de ses premières minutes avec l’Olympique de Marseille. Alors que l’ OM était mené 2 buts à 1 face au FC Annecy en quart de finale de la Coupe de France, Igor Tudor a décidé de lance le jeune joueur de 18 ans dans les derniers instants du match.

Le jeune attaquant camerounais de l' OM est en jeu à la 32e minute de jeu à la place de Jordan Veretout et il lui a fallu moins de 4 minutes pour trouver le chemin des filets. Au bout du suspense, dans le temps additionnel accordé par l’arbitre, François Régis Mughe égalise sur un centre tir et voilà le stade qui exulte. Un moment si fort que le jeune joueur a coulé des larmes au moment de sa célébration. Ce but égalisateur n’a pas été suffisant pour changer l’issue de la rencontre.

OM : François Régis Mughe explique sa célébration

Alors que la soirée aurait pu être parfaite pour le jeune François Régis Mughe, Annecy est finalement parvenu à s’imposer aux tirs au but (7 à 6), après un raté de Leonardo Balerdi. Au lendemain de cette débâcle, le jeune attaquant de l' OM est revenu sur sa célébration. « Hier, malgré l’élimination, ce match reste comme un rêve pour moi d’avoir pu faire revivre et donner l’espoir à plus de 60 000 spectateurs. Mes larmes étaient tous simplement les larmes de joie », a-t-il posté sur son compte Instagram.

François Régis Mughe a su saisir sa chance face à Annecy et très confiante pour l’avenir. « C’est maintenant que l’histoire doit s’écrire, merci au staff et au coach de m’avoir donné la chance de démontrer ce que je sais faire, merci », a-t-il ajouté. Après une telle prestation, Mughe a des raisons de positiver.