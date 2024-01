Nommé en septembre passé après la démission de Marcelino, Gennaro Gattuso est lié avec l’OM jusqu’en juin prochain. À six mois de la fin de son bail, le technicien italien a tenu à faire une précision de taille sur son avenir.

Mercato OM : Gennaro Gattuso courtisé en Italie

S’il a séduit le peuple marseillais par sa méthode et son caractère, Gennaro Gattuso doit encore prouver au niveau des résultats puisque son équipe pointe à une insatisfaisante sixième place de Ligue 1 après la première partie de saison. Pablo Longoria ayant fixé un objectif Top 4 à l’entraîneur italien lors de sa prise de fonction. À six mois de la fin du contrat de Gattuso, des langues commencent donc déjà à se délier concernant son avenir.

En Italie, le Torino penserait notamment à l’ancien joueur de l’AC Milan pour la saison prochaine, tandis que certains supporters marseillais aimeraient le voir rester pour poursuivre son travail sur le banc de l’Olympique de Marseille. Surtout s’il parvient à décrocher une place dans le top 4 du championnat en vue de la prochaine Ligue des champions. Pas satisfaits du rendement d’Ivan Juric, les dirigeants du Torino réfléchiraient à l’option Gattuso pour la saison prochaine, d’après les informations de Tuttosport. Mais qu’en pense le principal concerné ?

Gennaro Gattuso ne pense pas à son avenir à Marseille

Interrogé sur son avenir alors que son nom est déjà cité du côté de Torino, Gennaro Gattuso a expliqué ce samedi dans les colonnes du quotidien L’Équipe qu’il ne pense pas à sa situation personnelle en ce moment. « Je ne pense pas à ça. Moi, je ferai tout pour gagner le plus de matches possible, dans toutes les compétitions. Après, je signerai peut-être dans un mois, dans deux mois, qui sait ? L'important est ailleurs », a confié le technicien de 45 ans avant d’évoquer l’objectif de la saison. « L'objectif, c'est de se qualifier en Europe la saison prochaine, pour le blason comme pour les raisons économiques. C'est ça, ma priorité aujourd'hui. Il faut que l'on soit européen, c'est fondamental. Et cela me met beaucoup plus de pression que mon contrat », a ajouté Gennaro Gattuso.