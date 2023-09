Le départ de Karim Kenzema a permis le lancement d'une nouvelle ère au Real Madrid. D'autres devraient suivre, en vue du même objectif.

Mercato : Modric, Kroos... les annonces fortes de Florentino Pérez

Le Real Madrid prépare une nouvelle ère. Après le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite, le club espagnol se prépare à faire ses adieux à d'autres cadres. Parmi eux, on retrouve deux piliers de l'entrejeu depuis plusieurs années : Luka Modric et Toni Kroos. Tous deux en fin de contrat cet été, ils ont renouvelé leur bail jusqu'en juin 2024. Cependant, cette saison devrait être leur dernière, comme prévu, au Real Madrid. Un véritable crève-coeur pour les supporters, car ils étaient respectivement présents depuis 2012 et 2014.

Mais ce n'est pas tout. Florentino Pérez, le président du Real va poursuivre sa révolution avec trois autres départs. D'après le quotidien Sport, Nacho devrait bientôt faire ses valises. Malgré une inscription en 2011 à la Casa blanca, le latéral gauche espagnol pourrait voir ailleurs en raison de son rôle dans le club. Malgré du temps de jeu respectable (39 matchs la saison passée), il est passé au second plan. Dans le même cas que lui, on retrouve Lucas Vazquez. L'ailier, capable d'évoluer dans le couloir droit de la défense, est utilisé pour son expérience chez les Merengues. Mais il est davantage remplaçant que titulaire. Enfin, Andriy Lunin ne sera pas conservé.

Le Real Madrid veut se débarasser de ses futurs indésirables

À 33 et 38 ans, Toni Kroos et Luka Modric sont toujours des cadres de la formation espagnole. Cependant, Florentino Pérez réfléchit à l'avenir du club espagnol. Le dirigeant de 76 ans souhaiterait renouveler l'effectif pour tenir tête à la concurrence. Or, difficile d'imaginer ces deux joueurs tenir leur rang pendant plusieurs années. Le recrutement de Jude Bellingham (20 ans) et Arda Güler (18 ans) ont été faits pour prendre la relève. L'intérêt porté à Kylian Mbappé rentre aussi dans cet objectif.

Cet été, les supporters redoutaient déjà un départ de leurs deux stars. Ils pourrront profiter de leur talent encore un an, Kroos et Modric ayant accepté de prolonger le plaisir pour la saison 2023-2024. Mais l'échéance ne pourra pas être repoussée indéfiniment. Une nouvelle page va se tourner au Real Madrid, après le départ de Karim Benzema. La jeunesse doit reprendre le flambeau avec sa fougue. Florentino Pérez doit sans doute, lui aussi, préparer sa succession en interne. On ne sait combien d'années le Real Madrid va conserver ses éléments d'expérience.