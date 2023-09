Battu vendredi soir par l’OGC Nice, au Parc des Princes, le coach du PSG, Luis Enrique, a annoncé la couleur pour le choc à venir contre le Borussia Dortmund.

PSG : « on jouera mieux mardi », promet Luis Enrique

À quatre jours du choc de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain a été battu à domicile par l’OGC Nice. Mais cela ne semble pas inquiéter Luis Enrique. Au micro de PSG TV, l’entraîneur du club de la capitale française s'est dit « optimiste » pour son équipe pour le match de la première journée de la phase de poules contre le Borussia Dortmund, mardi soir au Parc des Princes, malgré la défaite face à l’OGC Nice (2-3) sur la même pelouse.

D’ailleurs, le successeur de Christophe Galtier promet que Kylian Mbappé et ses partenaires joueront mieux face aux Allemands. « Ce résultat vous inquiète-t-il à quatre jours de la Ligue des champions ? Si on parle des trois buts, deux ont été déviés par nos défenseurs. Mais ce n'est pas une excuse. Nice mérite sa victoire. Je ne suis pas inquiet, j'ai vu les supporters nous supporter à 1-3. On jouera mieux mardi, je suis optimiste », a confié Luis Enrique, qui a expliqué les raisons de cette défaite surprise de ses hommes.

Luis Enrique félicite Francesco Farioli pour ses idées

Insaisissables depuis deux journées de suite et des victoires éclatantes face au RC Lens (3-1) et l’OL (4-1), le Paris Saint-Germain a enregistré sa première défaite de la saison face aux Aiglons. Luis Enrique s’est exprimé sur cette défaite face aux Niçois.

« Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce vendredi soir ? En premier lieu, on savait que ce serait difficile, en raison de ce que propose Nice, de son jeu. Nice a été plus frais. Ce qui était moins bien chez nous, c'est la fluidité. Je félicite Nice, son coach, ses joueurs pour leur victoire. Leur succès est mérité », a indiqué Enrique avant d’ajouter : « je suis content, plus qu'après Lyon (4-1), car j'ai vu des joueurs lutter jusqu'à la dernière minute. »