Après avoir refusé de s’en aller cet été, Hugo Ekitike serait désormais prêt à quitter le PSG en janvier, avec une préférence pour sa prochaine destination.

Mercato PSG : Hugo Ekitike prêt à quitter le Paris SG cet hiver

D’après les renseignements recueillis par le média 90min, Hugo Ekitike semble déterminé à donner le meilleur de lui-même durant cette première partie de saison. L’attaquant de 21 ans n'a pas abandonné son rêve de réussir au Paris Saint-Germain. Toutefois, si Luis Enrique continue de l’ignorer lors des matches malgré ses efforts, l’ancien buteur du Stade de Reims sera ouvert à un changement d’air lors du prochain mercato hivernal. L’international espoir français serait à écouter des propositions de prêt et « son entourage est déjà au fait des clubs qui ont manifesté de l'intérêt pour lui », précise le portail sportif. En cas de départ, Hugo Ekitike aurait déjà une idée de sa prochaine destination.

Hugo Ekitike veut poursuivre sa progression en Ligue 1

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Hugo Ekitike souhaite tout donner au Paris Saint-Germain. Cependant, s’il n'entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique, l’enfant de Reims s'en ira en janvier. À en croire 90min, Crystal Palace, Brentford, Everton, Wolverhampton et West Ham seraient déjà positionnés pour récupérer le coéquipier de Kylian Mbappé dans trois mois. La Premier League reste la destination la plus probable, toutefois Ekitike aurait toujours privilégié de poursuivre en Ligue 1 pour son avenir, avec des clubs tels que Lyon, Lens ou son ancien club, Reims, qui suscitent son intérêt. Et cela tombe bien ces écuries seraient aussi très intéressées par son profil pour cet hiver.