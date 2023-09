Champion du monde 2022 avec l'Argentine, Lionel Messi estime n’avoir pas été célébré par le PSG. Le président parisien Nasser Al Khelaïfi lui a répondu.

Lionel Messi : « J'ai été le seul joueur à ne pas avoir été honoré »

Une nouvelle fois interrogé sur son passage au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a glissé quelques mots pour son ancien club et est revenu sur la non-célébration du club et des supporters après son retour de Coupe du monde. « Je m'entendais bien avec eux, Kylian Mbappé et les joueurs français. Après, c'est compréhensible : j'étais chez ceux que nous avions battus en finale et c'est, entre guillemets, par notre faute s'ils n'ont pas pu être de nouveau sacrés champions du monde. J'ai été le seul joueur [de la sélection argentine] à ne pas avoir été honoré », a récemment expliqué l’ancien attaquant du PSG, visiblement compréhensif de l’amertume des supporters parisiens français. Des propos sur lesquels est revenu Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi : « Nous avons célébré Messi à l'entraînement »

Dans des propos relayés par RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi ne s'est pas privé de répondre clairement à Lionel Messi ces dernières heures. Pour le boss du club de la capitale française, le capitaine de la sélection a été honoré à son retour victorieux de la Coupe du monde au Qatar. « On parle beaucoup à l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas dit. Comme tout le monde l'a vu, nous avons même publié une vidéo, nous avons célébré Messi à l'entraînement et nous l’avons également célébré en privé », a révélé le dirigeant qatari. « Mais avec respect, car nous sommes un club français. C'était bien sûr sensible de faire la fête au stade. Nous devons respecter le pays qu'il a vaincu, ses coéquipiers de l'équipe de France et nos supporters aussi. C’est un joueur incroyable, nous étions fiers de l’avoir ici », a ajouté Al-Khelaïfi.