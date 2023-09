Quelques jours à la lourde défaite de l’OM face au PSG (4-0), l’attaquant marseillais Vitinha a été pris à partie par un supporter mécontent.

OM : Vitinha bousculé dans sa vie privée par un supporter

L’Olympique de Marseille a vécu une semaine très compliquée, marquée par une réunion conflictuelle avec les représentants des supporters, la démission inattendue de Marcelino et la mise en retrait de Pablo Longoria. Cette semaine chaotique s’est terminée par une lourde défaite de l’OM face au PSG (4-0) dimanche soir sur la pelouse du parc des princes.

Dominés dans tous les domaines, les Phocéens étaient méconnaissables face aux Parisiens, à l’image de Vitinha. Aligné aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque phocéenne, le jeune attaquant portugais n'a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui. Sa prestation décevante lui a valu d'être remplacé dès la mi-temps par Iliman Ndiaye.

À l’issue de cette contre-performance de l’OM face au PSG, Vitinha n’a d’ailleurs pas été épargné par les critiques. Toutefois, les critiques à la rencontre du joueur de 23 ans ne se sont pas limitées au terrain. L’ancien attaquant du SC Braga a aussi été attaqué dans sa vie privée.

Vitinha pris à partie lors d’une sortie avec ses proches

En effet, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Vitinha, assis à une terrasse de restaurant en compagnie de ses proches, confronté à un supporter mécontent et désabusé. Le supporter lui reproche à la performance décevante de l'équipe face au PSG. « Nous, on pleure, tous les jours » lançait-il. Vitinha de lui répondre « moi aussi ». « Non, tu ne pleures pas plus que nous » a répliqué le supporter, visiblement déçu de la prestation de son équipe face au PSG. Il a aussi demandé à Vitinha de faire davantage afin de retrouver son meilleur niveau sous le maillot marseillais.

Cette scène, qui ne dure que quelques secondes, montre à quel point les supporters de l'OM sont passionnés et exigeants envers leur équipe, en particulier après une défaite contre leur grand rival, le PSG. Vitinha et les autres joueurs de l'OM ressentent la pression et devront rapidement redresser la barre. Cela passe par une victoire samedi prochain sur la pelouse de l’AS Monaco.