Mercato OM : Vitinha lâche un nouvel indice sur son avenir au Genoa

Le prêt de Vitinha au Genoa commence progressivement à porter ses fruits. SIi bien que le buteur portugais ne semble avoir définitivement la page avec son lien à l’OM.

Mercato OM : Vitinha est heureux au Genoa

Recruté par l’Olympique de Marseille contre une somme record de 32 millions d’euros en provenance de Braga, Vitinha n’a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui au sein du club phocéen. Malgré les changements d’entraîneurs successifs, l’attaquant portugais n’a jamais pu s’imposer comme un titulaire indiscutable en attaque. Avec seulement 6 buts et 3 passes décisives en 43 matchs, son bilan est jugé décevant compte tenu de son prix d’achat élevé. Cette situation a alors précipité son départ de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato d’hiver.

Vitinha a en effet été prêté au Genoa avec option d’achat, et même si ses débuts en Serie A ont été difficiles, le jeune buteur portugais commence à montrer des signes de regain de forme. Lors de la 28e journée du championnat italien, il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs contre Monza. Dans une interview accordée à Sky Sport, Vitinha s’est rapidement montré reconnaissant envers le Genoa pour l’accueil et le soutien reçus. Il a également exprimé sa volonté d’aider l’équipe en marquant des buts et en étant performant sur le terrain.

25 millions d’euros pour son transfert définitif

Le buteur prêté par l’OM a également affiché sa joie d’évoluer au Genoa. « Jusqu’à présent, le Genoa est une expérience très positive, je reçois le soutien du club et des supporters. Cela m’a aidé et j’essaierai de rendre l’affection que j’ai reçue en travaillant sur le terrain », a-t-il déclaré. Cette déclaration laisse entendre que Vitinha est heureux de sa nouvelle aventure en Italie et ne semble pas envisager un retour à l’OM pour le moment. Son objectif est de continuer à progresser avec le Genoa et de contribuer au maintien de l’équipe en Serie A.

Actuellement 12e du championnat italien, le Genoa compte sur la performance décisive de Vitinha pour remonter au classement et assurer son maintien. Si le joueur continue sur sa lancée positive, il devrait prolonger son aventure en Italie et contribuer au succès de son équipe. La levée de son option d’achat, fixée à 25 millions d’euros, ferait de lui un joueur définitivement acquis par le club italien, ce qui représenterait un gain financier intéressant pour l’OM et son président Pablo Longoria.