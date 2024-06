Un milieu du PSG brille en équipe nationale

Mardi soir se disputait un match amical entre le Portugal et la Finlande (4-2). Durant ce match, Vitinha a réalisé une performance complète.

Roberto Martinez très admiratif de Vitinha

Alors qu’il a réussi la saison la plus accomplie de sa carrière, le milieu portugais Vitinha a encore délivré une performance solide. Cantonné au poste de sentinelle ces derniers mois par Luis Enrique au PSG, hier soir, Vitinha était replacé plus haut, en tant que relayeur axe gauche. Il a même offert une passe décisive à Rúben Dias sur corner à la 17ᵉ minute.

Habituellement barré par une concurrence démentielle en sélection nationale, le milieu parisien a su hier s’imposer durant les 90 minutes, avec 95 % de passes réussies sur 124 ballons. Son sélectionneur, Roberto Martinez, n’a pas tari d’éloges à son sujet : « C’est le meilleur Vitinha que j’ai vu en équipe nationale. J’ai vu un Vitinha qui contrôlait le jeu, prenait des décisions impeccables, et je pense que nous avons vu un nouveau Vitinha en équipe nationale. »

Après le PSG, Un nouveau statut en équipe nationale

Alors que l’Euro approche, il se pourrait bien que Vitinha récupère une place de titulaire s’il continue sur la lancée de sa saison, surtout que ses concurrents au poste de milieu n’ont pas fait une saison au même niveau (Bernardo Silva, en difficulté à Manchester City, Ruben Neves n’a pas performé en Arabie, ou encore Matheus Nunes remplaçant à City).

D’autres Parisiens ont aussi pu jouer ce match. Danilo Pereira est rentré pour le dernier quart d’heure et est en partie fautif sur le but du 3-2 finlandais, où il est absent au marquage. Gonçalo Ramos est entré lui à la mi-temps. Impliqué dans les deux buts sans jamais être décisif, l’attaquant joue bien le coup et décale deux fois pour Conceicao, qui sera deux fois passeur décisif pour Bruno Fernandes.