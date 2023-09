Alors que l'OL traverse une crise sans précédent, les supporters ont lancé un appel à l'occasion du prochain match des Gones à Reims.

OL : Les supporters appellent à la mobilisation

La crise est d'une ampleur considérable à l'OL, mais les supporters ne veulent pas lâcher leurs joueurs. Si le climat l'an dernier entre le public et les Gones était particulièrement tendu, ce n'est pas encore le cas pour le moment. Hormis le discours d'un des chefs de groupe de supporters lyonnais après la déroute face au PSG le 3 septembre dernier (4-1), la patience est de mise pour le moment.

Et ce mercredi, dans un communiqué publié par les Bad Gones et les Lyon 1950, un appel à la mobilisation a été lancé afn de soutenir et d'encourager les joueurs samedi prochain avant le déplacement de l'OL à Reims. "Et c’est dans cette optique que nous appelons tous les supporters à se rassembler ce samedi à 16h30 devant le terminal affaire de l’aéroport de Bron afin de leur montrer encore une fois notre soutien et cette passion qui nous anime."

Victoire obligatoire pour l'OL à Reims

Battu à Brest le week-end dernier, l'OL n'a plus le choix. 17es au classement, les hommes de Fabio Grosso n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre, et c'est sur la pelouse du Stade de Reims qu'il faudra briser la terrible série. Un déplacement difficile, d'autant plus que les Rémois ont réalisé une superbe performance mardi soir en allant s'imposer 2-1 à Lille.

La tâche s'annonce complexe pour l'Olympique Lyonnais, et une nouvelle défaite pourrait cette fois-ci mettre le feu aux poudres avec les supporters. Si ces derniers sont extrêmement patients jusqu'à présent, cela ne devrait plus être le cas avec une potentielle déconvenue à Reims.