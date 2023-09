À deux jours du déplacement à Clermont pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG a donné des nouvelles de son attaquant Kylian Mbappé.

PSG : Kylian Mbappé déjà de retour à l’entraînement

Dimanche soir, Kylian Mbappé a été contraint d’abandonner ses partenaires au Parc des Princes en raison d'une blessure survenue lors de la première mi-temps du Classique contre l’Olympique de Marseille. Cette situation a suscité l'inquiétude au sein du club parisien, d'autant plus qu'un match crucial en Ligue des champions approche à grands pas. Touché à la cheville gauche, l’attaquant de 24 ans montre toutefois des signes prometteurs de récupération.

Dans ses dernières nouvelles communiquées, le Paris Saint-Germain, sur ses réseaux officiels, annonce un dernier point qui sera fait ce vendredi afin de savoir si Mbappé sera du déplacement sur la pelouse du Stade Garbiel-Montpied ce samedi contre Clermont Foot, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1.

Ce jeudi, sur les photos de l’entraînement du jour publiées sur le site officiel du PSG, le capitaine de l’équipe de France semble avoir retrouver le chemin de la pelouse du Campus PSG après avoir effectué un travail en salle la veille. De plus, le protégé de Luis Enrique a touché le ballon. Cependant, le club parisien confirme qu’il ne s’est pas entraîné avec le groupe, mais individuellement. Et le staff médical des Rouge et Bleu ne veut pas prendre de risques dans ce dossier.

Kylian Mbappé ménagé et préservé contre Clermont ?

Touché à la cheville gauche contre l'Olympique de Marseille, dimanche soir au Parc des Princes, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1, Kylian Mbappé se dirige vers un forfait pour le déplacement à Clermont, ce samedi. En effet, le Paris Saint-Germain a indiqué que son attaquant « poursuit son travail progressif de récupération » dans un communiqué, ce jeudi.

« Il a effectué une séance d’entraînement individuelle sur le terrain », rajoute le PSG. Une décision quant à sa participation pour le match contre Clermont sera prise vendredi. Le staff ne veut prendre aucun risque avec l’ancien partenaire de Lionel Messi, l'objectif étant de pouvoir compter sur lui mercredi, pour le deuxième match de Ligue des champions, à Newcastle.