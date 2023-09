Après Nasser Al-Khelaïfi, Javier Pastore a répondu à Lionel Messi, qui avait regretté le manque de reconnaissance accordé par le PSG après son titre de champion du monde avec l’Argentine l’hiver dernier.

PSG : Lionel Messi et le manque de reconnaissance du Paris SG

Auprès de l’acteur et humoriste argentin Miguel Garrados, Lionel Messi avait dénoncé un manque de reconnaissance du Paris Saint-Germain après son titre de champion du monde décroché avec l’Argentine en fin d’année dernière.

« Le fait est que j'ai été le seul joueur, parmi les 25 autres (champions du monde) qui n'a pas eu de reconnaissance de la part de son club. Mais ça ne fait rien. Après, c'était compréhensible, j'étais dans le lieu où, à cause de nous, ils n'avaient pas été une nouvelle fois champions du monde », avait notamment regretté Messi. Au terme de l’entraînement du PSG samedi, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur ce sujet et a assuré que le club de la capitale française avait bel et bien célébré le septuple Ballon d’Or. Ce dimanche, l’ancienne star parisienne Javier Pastore a commenté les propos de son compatriote.

Javier Pastore comprend que le PSG n'ait pas célébré Messi

À l'occasion du Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, Javier Pastore était l'invité exceptionnel de l'After Foot ce dimanche. L’ancien international argentin a notamment réagi aux critiques de Lionel Messi contre le PSG concernant la célébration de son titre de champion du monde avec l'Argentine. Et l’ex-milieu offensif des Rouge et Bleu comprend que le club n'ait pas célébré le titre de champion du monde de la Pulga.

« Je n’en ai pas parlé avec lui, mais c’est normal, c’était quelque chose de difficile de fêter un champion du monde dans un pays qui a perdu la finale. Ça comptait beaucoup pour le club de ne pas faire quelque chose d’important pour ne pas accentuer un mauvais moment pour la France et pour des joueurs de Paris qui jouaient pour la France. Après, chaque joueur peut penser ce qu’il veut », a commenté Pastore.