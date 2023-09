En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a donné une indication sur son onze de départ contre le Clermont Foot, samedi à 17h.

PSG : Luis Enrique confirme la présence de Mbappé à Clermont

Touché à une cheville face à l'Olympique de Marseille dimanche dernier (4-0), Kylian Mbappé s'est entraîné normalement ce vendredi et est disponible pour le match de la septième journée de Ligue 1 entre le Clermont Foot et le Paris Saint-Germain ce samedi après-midi. Après des soins et un entraînement en solitaire jeudi, le buteur de 24 ans a participé à l'intégralité de la séance collective de ce vendredi, à la veille du déplacement à Clermont, lanterne rouge du championnat. De passage devant la presse à 13h, Luis Enrique a confirmé la disponibilité de son joueur pour le match de demain.

« Aujourd’hui, Kylian s’est entraîné avec le groupe et a participé à l’intégralité de la séance sans gêne, ni problème. Il est parfaitement disponible. Il a passé toute la semaine à faire des entraînements spécifiques et à recevoir des soins. Il est dans de parfaites conditions », a déclaré le technicien espagnol, qui devra en revanche se passer de Nuno Mendes, opéré ce vendredi et absent au moins quatre mois, Presnel Kimpembe (soins), Marco Asensio (soins), Kang-In Lee (présent aux Jeux Asiatiques) et Keylor Navas, qui souffre d'une douleur lombaire.

Mbappé est donc dans le groupe pour le voyage à Clermont. Interrogé sur une éventuelle rotation afin de préserver ses cadres pour le choc de Ligue des Champions à Newcastle mercredi prochain, Luis Enrique a laissé planer le suspense. « Vous verrez ça demain, mon objectif est de mettre la meilleure équipe possible et de donner de la confiance aux joueurs », a expliqué le successeur de Christophe Galtier.

Le groupe du PSG face à Clermont

Gardiens : Donnarumma, Tenas, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Danilo, L.Hernandez, Skriniar, Mukiele, Kurzawa

Milieux : Ugarte, Vitinha, Ruiz, Soler, Zaïre-Emery, Ndour

Attaquants : K. Mbappé, G. Ramos, Dembélé, Kolo Muani, Barcola.