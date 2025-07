Mercato OM : Annonce choc ! Marseille frappe fort à l’OL

En quête de renforts offensifs, l’OM veut frapper un grand coup sur le mercato. Le club phocéen avance désormais sur le dossier Malick Fofana, joyau offensif de l’OL, également courtisé par la Premier League.

Mercato OM : Marseille accélère pour Malick Fofana

L’Olympique de Marseille ne cache plus ses ambitions sur le marché des transferts. Alors que les discussions avec Igor Paixão (Feyenoord) avancent, le club phocéen a décidé de passer à l’offensive pour Malick Fofana, ailier de 20 ans sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2028, selon Foot Mercato.

Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, l’international belge (1 sélection) a inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives en 62 matches, des chiffres qui confirment son statut de talent majeur entre Rhône et Saône. Mais réussir à attirer la pépite des Gones ne sera pas une mission facile pour le club entraîné par Pablo Longoria.

La Premier League, une grosse concurrence en vue

Chelsea et Nottingham Forest ont déjà manifesté leur intérêt pour le jeune ailier, conscient de son potentiel et de sa valeur marchande sur le marché. Cependant, toujours selon Foot Mercato, l’OM a su convaincre le joueur grâce à son projet sportif ambitieux et sa volonté de jouer un rôle majeur en Ligue 1 comme sur la scène européenne.

Les discussions avancent entre les différentes parties, même si Lyon, sauvé in extremis de la rétrogradation en Ligue 2, entend rentabiliser au mieux la vente de l’un de ses atouts financiers. Avec son explosivité, sa qualité de percussion et son sens du but, le jeune Belge incarne parfaitement le renouveau offensif souhaité par la direction marseillaise.

