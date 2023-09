Arrivé cet été en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a trouvé la solution pour Keylor Navas, de retour d’un prêt à Nottingham Forest.

Mercato PSG : Le nouveau rôle de Keylor Navas au Paris SG

Revenu d’un prêt à Nottingham Forest, Keylor Navas, annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, est finalement resté au Paris Saint-Germain. Doublure de Gianluigi Donnarumma, l’ancien gardien de but du Real Madrid a endossé un nouveau rôle au sein du vestiaire des Rouge et Bleu. S'il continue d’accorder sa confiance au portier italien de 24 ans, qui a joué l’ensemble des rencontres depuis le début de la saison, Luis Enrique apprécie énormément Navas et lui aurait confié le rôle de mentor au sein du groupe.

Triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, l’international costaricien dispose d’une expérience certaine qui pourrait servir lors des grosses échéances européennes. Pour autant, l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo n’a pas renoncé au terrain et compte bien réussir à chambouler la hiérarchie dans les cages. Même si d’autres sources pensent qu’il prépare déjà son transfert pour le prochain marché des transferts de l’hiver.

Une touche en MLS pour Keylor Navas

Arrivé à l’été 2019 contre un chèque de 15 millions d’euros, Keylor Navas pourrait être en train de vivre ses derniers mois à Paris avant la trêve hivernale. Le gardien de but de 36 ans pourrait quitter les rangs du Paris SG cet hiver pour suivre Lionel Messi en Major League Soccer. D’après les renseignements obtenus par la chaîne ESPN, le coéquipier de Kylian Mbappé serait sur les tablettes des dirigeants de Nashville Soccer Club.

La franchise américaine serait même prête à proposer un contrat de deux ans à Navas pour lui permettre d’avoir du temps de jeu dans la deuxième partie de saison. Sauf si le principal concerné décide d’aller jusqu’au bout de son engagement avec le PSG pour encaisser une belle prime à la signature l’été prochain.