Chelsea-PSG : Luis Enrique sort l’artillerie lourde

Luis Enrique prépare son PSG pour un autre défi face à Chelsea, après avoir humilié le Real Madrid. Pour cette finale de la Coupe du Monde des Clubs, l’Espagnol s’avance avec le même onze.

Chelsea-PSG : Luis Enrique mise sur la dynamique du groupe

Le PSG touche au Graal. Dimanche soir (21 heures) au MetLife Stadium du New Jersey, les Parisiens disputeront leur 65ᵉ et dernier match de la saison, une finale mondiale face à Chelsea pour ponctuer une campagne exceptionnelle, déjà riche de quatre trophées. Après avoir balayé le Real Madrid (4-0) en demi-finale, les hommes de Luis Enrique veulent décrocher ce cinquième titre pour inscrire définitivement leur nom dans l’histoire.

Lire aussi : PSG : La décision qui fait scandale avant Chelsea !

À voir Stade Rennais : Habib Beye prend une décision inattendue

Pour cette ultime affiche, Luis Enrique a les idées claires. L’Espagnol n’est plus adepte des expérimentations. Si les premiers mois de la saison avaient été marqués par des ajustements tactiques, Luis Enrique a trouvé la formule gagnante et s’y tient fermement. Son onze type, celui qui a laminé le Real, sera reconduit face aux Blues, avec une ossature claire et des automatismes parfaitement huilés.

La jeunesse et la solidité pour défier Chelsea

Malgré les suspensions de Willian Pacho et Lucas Hernandez, Lucas Beraldo a démontré sa capacité à élever son niveau lors des grands rendez-vous. Aux côtés de Marquinhos, il sera un élément clé d’une défense où Hakimi et Nuno Mendes assureront les couloirs et Donnarumma la vigilance dans les buts.

Lire aussi : PSG : Le vestiaire tire la sonnette d’alarme avant Chelsea

Au milieu, le trio Vitinha-Fabian Ruiz-João Neves incarne l’équilibre de ce PSG : volume de jeu, justesse technique et impact dans la récupération. En attaque, malgré la montée en puissance de Bradley Barcola, Luis Enrique devrait conserver son trio Kvaratskhelia-Dembélé-Doué, afin de maintenir une animation offensive qui a fait ses preuves.

À voir ASSE : Grosse frayeur à Saint-Etienne, le pire évité ?

La composition probable du PSG contre Chelsea :

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Beraldo, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.