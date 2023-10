Après la belle victoire de l'ASSE face à Dunkerque, Laurent Batlles a rendu hommage à l'un de ses tauliers, auteur d'une grande performance.

ASSE : Performance XXL de Gautier Larsonneur

Si l'ASSE est parvenu à enregistrer un quatrième succès de rang, elle le doit à son gardien Gautier Larsonneur. Arrivé l'hiver dernier dans le Forez, le portier de 26 ans a d'abord grandement contribué au maintien des Verts en Ligue 2, et son début de saison est sur la lignée de ses performances l'an dernier.

Mercredi soir, Gautier Larsonneur a enchaîné un troisième match sans prendre de but, et a réalisé les arrêts qu'il fallait pour permettre à son équipe de rester dans la partie. Son expérience et son leadership sont également deux qualités appréciées au sein du vestiaire stéphanois, et nul doute que sa présence joue un rôle prépondérant dans la dynamique actuelle de l'AS Saint-Etienne.

Laurent Batlles loue la performance de son gardien

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Laurent Batlles s'est réjoui de la victoire de son équipe. Même s'il a reconnu que tout n'avait pas été parfait, il reste pleinement satisfait de la série actuelle de son équipe, et a tenu à rendre hommage à son gardien, qui, selon lui, a permis à l'ASSE d'aller chercher ce nouveau succès.

"C'est des points et des buts qui comptent. Il est important de pouvoir être performant dans la longueur d'un match. On espère, pouvoir le faire le plus longtemps possible. On a un gardien qui nous laisse dans le match. C’est un sentiment de joie car on enchaine quatre victoires consécutives ce qui n‘est jamais évident." Nul doute que Gautier Larsonneur a dû apprécier les déclarations de son entraîneur.