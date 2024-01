Face à la presse après la séance d'entraînement du vendredi après-midi, Olivier Dall'Oglio a rassuré sur l'état de Mathieu Cafaro et Gautier Larsonneur.

ASSE : Dall'Oglio confirme le retour en forme de Cafaro et Larsonneur

C'est déjà ça de pris. À 3 jours du déplacement à Pau, comptant pour la 21ème journée de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne a fait le point sur son effectif. Après la séance collective du vendredi après-midi, Olivier Dall'Oglio a notamment répondu aux questions du média local EVECT. L'entraîneur du club ligérien a fait des révélations rassurantes sur l'état de Mathieu Cafaro et Gautier Larsonneur, tous deux absents lors des précédentes séances cette semaine.

Alors que ces derniers venaient de participer à la dernière session, il explique les raisons de leurs absences. Mathieu Cafaro « était malade, il a attrapé un petit virus et a dû s'arrêter deux jours », tandis que Gautier Larsonneur s'était absenté « pour raisons personnelles ». « Il n'y a pas de problèmes particuliers là-dessus, il ne faut pas s'inquiéter » conclut Dall'Oglio ce samedi.

L'ASSE mise sur plusieurs retours contre Pau

De bonnes et précieuses nouvelles avant un déplacement compliqué à Pau, concurrent direct pour les barrages d'accession à la Ligue 1. Cinquième, le club béarnais compte 2 points d'avance sur son futur adversaire qui est onzième. La victoire sera précieuse pour se détacher des nombreux prétendants à ces barrages, et l'ASSE espère le retour de plusieurs cadres avant mardi.

Ainsi, EVECT rappelle qu'Anthony Briançon a purgé sa suspension contre Laval et sera disponible. Ibrahima Wadji s'est entraîné toute la semaine et devrait être également opérationnel. L'attaquant de 28 ans n'a toujours pas inscrit le moindre but cette saison, après 3 petits matchs en Ligue 2. Enfin, Mahmoud Bentayg reprend individuellement mais serait sur la bonne voie pour revenir dans les prochaines semaines.