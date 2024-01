Absent à l’entrainement, mardi, Gautier Larsonneur a retrouvé ses coéquipiers pour préparer le match contre Pau FC. Ibrahima Wadji a aussi participé à la séance collective. Ce qui est une bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio.

ASSE : Larsonneur de retour, Wadji bien présent à l'entrainement collectif

L’ASSE rejouera en Ligue 2, mardi prochain (20h45) face à Pau FC, au Nouste Camp, soit 10 jours après le match nul contre Laval (0-0), lors de la reprise du championnat. Mardi, un petit doute avait plané, en raison de l’absence de Gautier Larsonneur (26 ans) à l’entrainement, mais tout est vite rentré dans l’ordre. Il a retrouvé le groupe stéphanois, dès mercredi. Et le gardien de but N°1 de Saint-Etienne n’était pas seul, Ibrahima Wadji (28 ans) a également participé à l’entrainement collectif, comme le montre les images publiées sur le site internet du club ligérien.

L’avant-centre était en reprise depuis la semaine dernière et son retour était espéré par Olivier Dall’Oglio, lors de la 21e journée. « Ibrahima Wadji a fait son retour en séance collective. C’est une très bonne nouvelle. Il a bien bossé », avait-il déclaré, avant le match contre les Lavallois, samedi dernier. Un match pour lequel le Sénégalis était forfait. Toutefois, le coach de l’ASSE avait laissé entendre : « j’espère pouvoir compter sur lui pour Pau ».

Ibrahim Wadji sera-t-il disponible pour affronter Pau ?

En l’absence d’Ibrahim Sissoko (présent à la CAN), de Stéphane Diarra (blessé jusqu’à la fin de la saison) et de Gaëtan Charbonnier (transféré au SC Bastia), Olivier Dall’Oglio serait bien heureux de voir Ibrahima Wadji disponible face à l’équipe de Nicolas Usaï. Pour rappel, l’attaquant des Verts n’a plus joué véritablement depuis la 2e journée de Ligue 2, à la mi-aout 20223, soit il y a cinq mois. Il avait cependant disputé 6 minutes, lors du match aller remporté à Laval (1-0), le 23 octobre 2023, avant sa rechute (lésion aux muscles adducteurs de la cuisse droite).

Quel enjeu pour ce Pau-Saint-Etienne ?

Les Palois sont 5es au classement et les Stéphanois 11es, avant leur confrontation. Mais seulement 2 points séparent les deux adversaires. L’enjeu de cette rencontre est donc clair. L’ASSE (29 points) aura à cœur de passer devant Pau (31 points), en remportant le match, alors que ce dernier aura pour but de de mettre les Verts à distance, en prenant les trois points de la victoire à domicile. Pour rappel, l'ASSE s'était inclinée devant Pau FC (1-2) à Geoffroy-Guichard, le 25 novembre (lors de la 15e journée).