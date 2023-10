Auteur de débuts prometteurs, un attaquant a impressionné Pierre Aristouy. L'entraîneur du FC Nantes devrait compter sur lui contre Montpellier.

FC Nantes : Matthis Abline, une intégration réussie

Il arrivait pourtant du rival rennais. Prêté avec option d'achat par le SRFC au FC Nantes, Matthis Abline réalise des débuts prometteurs. La pépite offensive a pris son temps mais a fini par trouver ses marques. Dès qu'il a été appelé par Pierre Aristouy, Abline a répondu présent. Titularisé pour la première fois contre Lorient, il a signé son premier but. Les Canaris s'imposeront 5-3, dans ce qui est pour l'instant le match le plus prolifique du FCN cette saison.

Mais ce n'est pas tout. Celui qui est formé à Rennes a continué sur sa lancée. S'il était absent du groupe contre son ancien club (il n'avait pas le droit de disputer le match après accord des deux clubs), Matthis Abline était de nouveau présent dans le onze contre Strasbourg. Vendredi, il n'a pas été décisif mais a beaucoup pesé sur la défense alsacienne. Cela a permis à ses coéquipiers de l'emporter 2-1, et ainsi de monter au huitième rang de la Ligue 1. Le tout, après 8 journées.

Une troisième titularisation contre Montpellier ?

Avec neuf buteurs différents depuis le début de la saison, Pierre Aristouy se dit très satisfait. « C’est intéressant quand des attaquants marquent, parce qu’ils sont là pour ça et que ça leur fait du bien et leur donne de la confiance. C’est intéressant quand d’autres prennent le relais, car ça amène plus de diversité et de dangerosité pour l’adversaire » a-t-il livré à Ouest-France.

La trêve internationale débutant lundi prochain, les Canaris pourront se reposer avant d'affronter Montpellier. Dans cet objectif, il est possible que Pierre Aristouy fasse encore confiance à Matthis Abline. Ses hommes restent sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs. De quoi le motiver à aligner ses joueurs en forme.