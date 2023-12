Président du FC Nantes, Waldemar Kita sait que son club sera impacté par la CAN 2023. Selon une source, il aurait plusieurs priorités pour le mercato hivernal.

Le FC Nantes très impacté par la CAN 2023

Le FC Nantes s'accrochera-t-il à l'Europe en seconde moitié de saison ? Aura-t-il les moyens de le faire ? Après 17 journées de Ligue 1, force est de constater que les ambitions du club s'affaiblissent. Malgré l'arrivée de Jocelyn Gourvennec à la place de Pierre Aristouy fin novembre dernier, les Canaris ont chuté à la treizième place du classement. Ils sont à 10 longueurs du LOSC, cinquième et première équipe européenne.

L'écart est conséquent avant d'aborder une seconde partie de saison difficile. La CAN 2023 va impacter durablement l'effectif de Jocelyn Gourvennec, elle qui se déroule du 13 janvier au 11 février 2024. Quatre joueurs ont été appelés à disputer cette compétition : Jean-Charles Castelletto (Cameroun), Moses Simon (Nigéria), Mostafa Mohamed (Égypte) et Samuel Moutoussamy (RD Congo). Jaouen Hadjam n'a pas été retenu avec l'Algérie, ce qui constitue la seule bonne nouvelle pour le club des Bords de l'Erdre.

Waldemar Kita souhaite deux attaquants cet hiver

Ces quatre absences vont faire mal à Jocelyn Gourvennec, qui va perdre 4 cadres. Waldemar Kita, le président du club, a décidé de réagir face aux différentes annonces des sélections africaines. Pour le mercato hivernal, l'homme d'affaires franco-polonais exige du renfort sur le plan offensif. En accord avec les autres dirigeants du club et le staff, il souhaite ainsi deux attaquants pour pallier les absences durant la CAN selon Presse Océan.

Un souhait logique, quand on sait que l'attaque sera le secteur le plus impacté avec les absences de Mostafa Mohamed et Moses Simon. De plus, on rappelle qu'Ignatius Ganago est indisponible jusqu'à la fin de la saison, après une rupture d'un ligament croisé du genou gauche le 26 novembre dernier. Le FC Nantes se retrouvera également avec des attaquants très irréguliers (Coco, Marquinhos, Bamba, Abline) entre janvier et février. Le besoin de se renforcer semble nécessaire pour mieux négocier la seconde moitié de saison.