Malmené par l'AC Ajaccio dans le Chaudron, l'ASSE a mis fin à sa série de 4 victoires consécutives. Mais Lamine Fomba estime l'équipe toujours en forme.

ASSE : Lamine Fomba heureux de prendre des points

Coup d'arrêt pour l'AS Saint-Étienne. Après une superbe série de 4 victoires consécutives en Ligue 2, le club ligérien a concédé le nul contre l'AC Ajaccio. Dans un stade Geoffroy-Guichard en feu, les Verts n'ont pas réussi à faire la différence.

Si le contenu proposé n'a pas été flamboyant, la bande à Laurent Batlles a quand même eu des situations. Huit tirs ont été tentés, mais un seul a été cadré. De leur côté, les hommes d'Olivier Pantaloni ont su embêter leurs hôtes. Il a fallu notamment deux arrêts de Gautier Larsonneur pour préserver le 0-0. Pour Lamine Fomba, ce point pris est bon pour la suite : « Je pense qu’on travaille bien à l’entrainement et que dans les matchs cela se ressent. On est solides même si dans le jeu on a quelques difficultés. On arrive à prendre des points, c’est ce qui compte » a confié le milieu de terrain au micro d'EVECT.

Lamine Fomba estime que l'ASSE est à sa place en Ligue 2

Après 10 journées de Ligue 2, l'ASSE est désormais cinquième à 3 points de la deuxième place. Celle-ci est occupée par l'AJ Auxerre, qui l'a emporté sur la pelouse du Paris FC (0-2) vendredi. Pour Lamine Fomba, l'écart peut largement être comblé dans les prochaines semaines : « On est à notre place aujourd’hui au classement, il va falloir continuer de bien bosser pour rebondir sur les prochains matchs » a poursuivi l'ancien Nîmois.

Si la trêve internationale intervient dès lundi, Laurent Batlles est inquiet. L'entraîneur des Verts a vu Stéphane Diarra sortir sur blessure contre l'AC Ajaccio. Il se dit pessimiste sur la suite des évènements : « Généralement, quand ça se passe comme ça, ça ne sent pas bon… » a-t-il réagi après la rencontre. La recrue stéphanoise restait sur 7 matchs joués depuis le début de la saison. Elle figurait donc comme un des atouts principaux de l'équipe. D'où`l'inquiétude grandissante.