Après le jet de pétard qui a blessé Mory Diaw et interrompu la rencontre entre Montpellier et Clermont, le CF63 est sorti du silence ce lundi.

Clermont Foot : Le CF63 porte plainte

C'est une nouvelle scène affligeante qui s'est produite dimanche à la Mosson. Alors qu'on se dirigeait vers le coup de sifflet final, et que les Montpelliérains menaient 4-2 face à Clermont, un "supporter" a eu la brillante idée de jeter un pétard sur la pelouse qui a explosé juste à côté de Mory Diaw, le portier clermontois. Sonné, l'international sénégalais a dû être évacué sur civière, et le match a été définitivement arrêté.

Ce lundi, le Clermont Foot a réagi à travers un communiqué officiel. Si l'état de santé du gardien auvergnat est rassurant, le CF63 ne compte pas en rester là, et a annoncé qu'il avait d'ores et déjà déposé plainte contre l'individu en question. "Après l’arrêt définitif de la rencontre de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats entre le Montpellier HSC et le Clermont Foot 63 à la suite d’un jet de pétard depuis la tribune visant Mory Diaw, le Clermont Foot 63 condamne avec fermeté cet acte inqualifiable et a décidé de déposer plainte à l’encontre de l’auteur de cet acte."

Le Montpellier HSC pourrait perdre sur tapis vert

C'est une hypothèse à prendre très au sérieux. La commission de discipline va logiquement se saisir du dossier, et devrait prendre son temps avant de rendre son verdict. Une chose est sûre, le MHSC risque d'être très lourdement sanctionné, et une défaite sur tapis vert ainsi qu'un retrait de point n'est pas à exclure.

Ce serait le pire scénario possible pour les joueurs, qui ont tout donné sur le terrain, et qui étaient sur le point de s'imposer 4-2 face à Clermont. Les prochains jours devraient donner un premier élément de réponse sur la suite des événements.