Après le match nul à Clermont, Luis Enrique, coach du PSG, a mis en cause la pelouse du Stade Gabriel-Montpied. Son homologue Pascal Gastien a un autre avis.

PSG : Luis Enrique pousse un coup de gueule après Clermont

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a buté sur une belle équipe regroupée et disciplinée de Clermont Foot hier dans l’après-midi. Le club de la capitale avait clairement l'intention de remporter les trois points de la victoire, mais le sort en a décidé autrement. Malgré une domination sans partage, Marquinhos et ses partenaires ont fait preuve d'un manque de réalisme incroyable devant le but adverse.

Les nombreuses occasions créées par Kylian Mbappé et ses coéquipiers auraient pu changer le cours du match, mais n’ont pas été concrétisées. Au terme de la rencontre, Luis Enrique a analysé ce match frustrant chez la lanterne rouge du championnat. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, le technicien espagnol a souligné l'impact de l'état de la pelouse sur le jeu de son équipe.

« C'était un match compétitif, difficile », admet Luis Enrique, reconnaissant la résistance de l'adversaire. Cependant, le successeur de Christophe Galtier pense que son équipe méritait mieux que la pelouse du Stade Gabriel-Montpied. « Je sais que le terrain est neuf, ils l'ont changé il y a trois jours. Mais on n'a pas eu de chance pour avoir un terrain en bonnes conditions », a regretté Enrique. Une analyse que ne partage pas Pascal Gastien.

Pascal Gastien contredit Luis Enrique sur l’état du terrain

À la fin du match, Pascal Gastien s’est lui félicité du terrain du Stade Gabriel-Montpied. Pour le coach de Clermont Foot, la pelouse était parfaitement adaptée à un match de haut niveau et les garçons ont pris plaisir à le prouver face au Paris Saint-Germain. « J'étais très agréablement surpris par la pelouse, changée il y a 48 heures. Ça nous a posé beaucoup de problèmes sur les matchs précédents. Je suis content de ce qu'on ait fait, du contenu, les efforts consentis tout au long du match. Depuis le début de saison, on n'a pas lâché le jeu, notre envie d'avoir le ballon. Il nous faut concrétiser », a commenté le tacticien français. Luis Enrique appréciera.