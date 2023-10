Présent devant la presse ce lundi avec l’Equipe de France, Didier Deschamps s’est exprimé sur la méforme de Kylian Mbappé avec le PSG.

PSG : Kylian Mbappé ne marque plus, Didier Deschamps n’est pas inquiet

Kylian Mbappé traverse actuellement une période de disette avec le Paris Saint-Germain. Si le PSG s’est imposé dimanche soir face au Stade Rennais (3-1) en championnat, l’attaquant français n’est pas parvenu à trouver le chemin, malgré plusieurs occasions franches. Ce manque d’efficacité suscite une certaine inquiétude chez les supporters parisiens. D’autant plus que Kylian Mbappé reste sur une série de quatre matchs sans le moindre but inscrit.

Cette statistique est inhabituelle pour l’attaquant vedette du PSG. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps s’est alors exprimé sur la méforme du natif et n’est pas du tout inquiet à son sujet. « Il n’est pas dans une période d’efficacité. Pour un joueur comme lui, ça se voit un peu plus. Sur l’occasion qu’il a hier, il le sait… Mais en deuxième période, il était beaucoup plus disponible, mobile. On ne va pas refaire l’historique », a déclaré le sélectionneur français.

Kylian Mbappé est heureux en Equipe de France

Poursuivant, Didier Deschamps a salué l’état d’esprit de son jeune buteur, en assurant que Mbappé était heureux en sélection nationale et avait un rôle essentiel à jouer dans l'équipe de France. « Il a le sourire, il est heureux d’être là. Il a un rôle important avec l’équipe. Ça serait bien qu’il retrouve son efficacité avec nous », a-t-il ajouté.

Cette déclaration devrait faire plaisir à Kylian Mbappé qui tentera de retrouver son efficacité avec l’Equipe de France durant la trêve internationale. Didier Deschamps espère que l’ancien attaquant de l’AS Monaco retrouvera le sens des buts lors des prochains matchs des Bleus contre les Pays-Bas et l’Écosse, prévus respectivement le 13 et 17 octobre prochain.