Toujours en quête d’un grand avant-centre pour tourner la page Karim Benzema, le Real Madrid pourrait finalement renoncer à la star du PSG, Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Le Real n’a pas forcément besoin de Kylian Mbappé

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas paraphé un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain. L’attaquant de 24 ans se dirige donc vers un départ gratuit l’été prochain. Régulièrement associé au Real Madrid, le protégé de Luis Enrique pourrait voir Florentino Pérez renoncer à sa signature dans les mois à venir. En effet, sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo a expliqué sur les ondes de RMC Sports que le Real Madrid n’a pas forcément besoin de Mbappé, Vinicius Jr évoluant au même poste que lui.

« Ça semble écrit que, Mbappé doit signer au Real. Moi, si je suis dirigeant du Real, je ne prends pas Mbappé, car j'ai Vinicius, qui est un super joueur et qui joue à la position préférentielle de Mbappé », a lancé le journaliste français, qui conseille aux dirigeants madrilènes de recruter plutôt Erling Haaland. « Mbappé n'est pas un numéro 9 et Haaland a une clause de départ qui n'est pas dingue (estimée entre 150 et 200 millions d'euros, NDLR). Moi j'associe Vinicius et Haaland, avec Valverde, Bellingham. Mbappé et Vinicius ont des qualités pas totalement similaires, mais c'est le même poste. Mbappé, plus ça va, moins je le vois numéro 9 », a expliqué Daniel Riolo. Mais il semble que le club madrilène ne compte pas suivre le chroniqueur sportif.

Le Real Madrid pousse pour signer Mbappé en janvier

Si rien n’est encore officiel, il paraît de plus en plus évident que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain en tant qu’agent libre. Après avoir renoncé à ses primes de la saison, ce qui permettrait au club de faire des économies à hauteur de 100 millions d’euros, le capitaine de l’équipe de France doit encore négocier quelques détails avec sa direction afin d’aboutir à un accord qui arrange tout le monde. De son côté, le Real Madrid pousserait pour que Mbappé signe en faveur de la Maison-Blanche dès l’hiver prochain, à en croire le média Entreprendre. Mais le principal préférerait attendre la fin de la saison pour régler la question de son avenir.