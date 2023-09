Le prochain mercato estival s’annonce crucial pour le PSG qui pourrait perdre Kylain Mbappé, son attaquant courtisé par le Real Madrid. Sauf que le club merengue pense aussi à Erling Haaland, auquel cas le transfert du Français vers le stade Santiago-Bernabéu risque d’être compromis.

PSG Mercato : Après janvier, Erling Haaland priorité du Real Madrid ?

Le Real Madrid a déjà identifié les deux meilleurs attaquants du moment en ciblant Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et Erling Haaland de Manchester City. Selon la presse espagnole, le joueur norvégien n’est pas du tout opposé à une aventure au club merengue, mais comme lors de son départ de Dortmund, c’est une affaire d’argent qui pourrait débloquer le dossier.

En effet, la cible prioritaire pour renforcer l’attaque madrilène à un nom, et c’est bien Kylian Mbappé. Le joueur français arrive en fin de contrat avec le PSG en juin et devrait être moins cher à débusquer que son homologue norvégien. Pour engager l’attaquant bondynois du club parisien, le Real Madrid aura juste à le convaincre avec le versement d’une prime à la signature estimée à plus de 130 millions d’euros. Le Paris SG ne percevrait pas d’indemnités de transfert pour le départ du joueur au Real Madrid puisqu’il serait libre de tout contrat en juin.

Sauf que Kylian Mbappé a déjà joué un sale coup à Florentino Perez et le Real Madrid. Alors qu’il était très exactement dans la même situation, l’attaquant de 24 avait finalement prolongé avec le PSG qui lui avait offert de meilleures conditions financières que celles qu’il aurait pu recevoir au Real. Forcément, chat échaudé craint l'eau froide, Florentino Perez reste prudent. Le dirigeant espagnol prépare donc un plan de repli pour faire face à une éventuelle volte-face de Kylian Mbappé.

Real Madrid : Florentino Perez préparé à tourner dos à Kylian Mbappé

OK Diario, fait comprendre que le Real Madrid, en parallèle du dossier Kylian Mbappé à qui il devrait être demandé une signature de contrat dès le mois de janvier, cherche également à prendre une option avec Haaland. Si le français ne signe pas le contrat qui l’attend pour janvier avec le Real Madrid, cela montrerait qu’il est une nouvelle fois loin de rejoindre les merengues. Dans ce cas, c’est Erling Haaland qui basculerait en position de cible prioritaire du Real Madrid.

Et les nouvelles sont bonnes de ce côté là pour le Real Madrid. L’attaquant norvégien montrerait des signaux positifs à l’idée de partir de Manchester City pour le Real Madrid, même s’il est sous contrat jusqu’en juin 2027 et que la position de ce club sera déterminante. Estimé à 180 millions d’euros présentement, il serait prêt à rejoindre les merengues si ce club lui offre une prime à la signature d’environ 120 millions d’euros, exactement comme cela va se faire avec Mbappé.

Seulement, même avec le paiement de cette prime à Erling Haaland, le Real Madrid serait en plus obligé de signer un gros chèque d’environ 200 millions d’euros aux Skyblues pour avoir leur joueur. À cet effet, en l’absence de la garantie réclamée par le Real Madrid à Kylian Mbappé, à savoir la signature d’un précontrat dès janvier prochain, Florentino Perez foncerait pour la piste Haaland.

Car en cas de prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé ne serait pas libre pour moins de 500 millions d’euros, prime à la signature incluse. Le club de la capitale n’étant pas dans une démarche de gagner de l’argent pour céder de son gré l’attaquant, il devrait demander le maximum pour éloigner ses courtisans. Et donc, dès janvier prochain, le dossier Erling Haaland pourrait déjà fermer la porte du Real Madrid à Kylian Mbappé si celui-ci venait à fixer la fin de saison pour se décider.