L’ASSE a fini par communiquer officiellement sur l’arrivée d’un ancien attaquant du club, en renfort, à Saint-Etienne.

Mercato : Romain Hamouma intègre le staff du centre de formation de l'ASSE

Romain Hamouma a fait son retour à l’ASSE, club où il passé 10 saisons consécutives (2012-2022) en Ligue 1 et il où son nom est inscrit dans l’histoire récente. La direction stéphanoise et l’attaquant s’étaient mis d’accord sur l’idée de la reconversion du dernier chez les Verts. Et depuis qu’il a pris sa retraite officielle à l’AC Ajaccio, le natif de Montbéliard est revenu à Saint-Etienne. Le club ligérien l’a engagé comme coach des jeunes attaquants de son Centre de formation.

Ce jeudi, l’ASSE a communiqué sur la première apparition officielle de Romain Hamouna, en titrant : "Hamouma de retour chez lui"! « De retour au Centre sportif Robert-Herbin depuis fin août, l'iconique numéro 21 des Verts a, pour la première fois, enfilé le maillot noir du staff. Il a intégré le Centre de formation de l'AS Saint-Étienne comme entraîneur des attaquants », a écrit l’ASSE, sur son site internet.

Les jeunes de Saint-Etienne profitent de l'expérience de l'ancien attaquant

À noter que l’ancien coéquipier de Loïc Perrin encadre les jeunes joueurs de la catégorie U15 jusqu'au groupe réserve. « Depuis près de deux mois, les jeunes attaquants de la Génération Verte profitent de l'expérience et des conseils avisés de l'attaquant », selon la précision du club de Ligue 2. Pour rappel, Romain Hamouma a joué 450 matchs professionnels en France, dont 321 sous le maillot stéphanois. Néo-retraité, il demeure le meilleur buteur de l’ASSE au XXIe siècle.