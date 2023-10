Alors que Daniel Riolo a dernièrement conseillé au Real Madrid de recruter Kylian Mbappé, Jérôme Rothen a évoqué le profil de l’attaquant du PSG.

Mercato PSG : Erling Haaland plus que Kylian Mbappé pour le Real Madrid

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, Kylian Mbappé est pressenti au Real Madrid à l’été 2024. Mais selon Daniel Riolo, les dirigeants du club espagnol gagneraient à oublier l’attaquant français pour tout miser sur le buteur norvégien de Manchester City, Erling Haaland.

« Cela semble écrit, Mbappé doit finir au Real Madrid. Mais si je suis dirigeant du Real, je ne le prends pas parce que j'ai Vinicius, qui est un super joueur. Il joue dans la position préférentielle de Mbappé, qui n'est pas un 9. Et il y a Haaland qui dispose d'une clause libératoire, qui n'est pas dinguissime. Moi j'associe Vinicius et Haaland avec Bellingham, Valverde... », a expliqué Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC Sport mardi soir. Trois jours plus tard, un autre consultant du média sportif a répliqué à Riolo.

Jérôme Rothen : « Mbappé a plusieurs positions sur le terrain »

Sur les antennes de RMC, Jérôme Rothen a contredit la thèse de son collègue Daniel Riolo concernant la compatibilité entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr en cas d’arrivée de la star du Paris Saint-Germain au Real Madrid. « Ce qu'il a dit est difficilement audible. Mbappé a plusieurs positions sur le terrain, et ce sont les statistiques qui parlent. Entre Vinicius et Mbappé, on voit que ce dernier est beaucoup plus buteur, c'est 40 buts par saison, là où Vinicius tourne à 20.

Dans le jeu, Vinicius peut beaucoup servir Mbappé. OK, ce n'est pas une pointe comme Haaland, mais il participe au jeu, il aime avoir de la vitesse et écarter le jeu. Quand tu as deux joueurs de ce niveau-là, comment dire qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble ? Tous les joueurs peuvent être complémentaires », a répondu l’ancien joueur du club de la capitale française et de l’Équipe de France.