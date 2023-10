Toujours à la recherche de jeunes talents pour garantir l’avenir, le PSG aurait des vues sur Florian Wirtz. Le joueur du Bayer Leverkusen a évoqué son avenir.

Mercato PSG : Florian Wirtz affole l’Europe

Même si Mannschaft est dans une zone de turbulences ces derniers mois, elle possède encore quelques joyaux en son sein. Alors que son association avec Jamal Musiala en sélection fait des ravages, Florian Wirtz pourrait prochainement quitter les rangs du Bayer Leverkusen pour rejoindre un club plus huppé. Doté d’une technique hors pair et d’un sens du but bien aiguisé, le milieu offensif de 20 ans fait rêver le Paris Saint-Germain, mais également le Real Madrid, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Newcastle, Bayern Munich et le FC Barcelone. Mais d’après un média turc, les Citizens prévoient de faire une offre de 80 millions d'euros durant le mercato hivernal. La concurrence s’annonce donc rude dans ce dossier. Pour autant, Florian Wirtz assure être entièrement concentré sur son club.

Florian Wirtz : « J'ai encore un contrat assez long »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Florian Wirtz ne devrait pas faire de vieux os au Bayer Leverkusen. Alors qu'il forme un duo de charme et de feu avec Jamal Musiala en sélection, Wirtz a été interrogé sur un potentiel transfert au Bayern Munich pour continuer à jouer ensemble avec son ami. Et la réponse du natif de Pulheim, évalué à 85 millions d'euros par Transfermarkt, a été très claire pour tous ses prétendants.

« Un duo avec Jamal Musiala au Bayern après l'Euro ? Nous faisons une très bonne saison avec Leverkusen jusqu'à présent, je prends du plaisir au club. C'est pourquoi je ne pense qu'à Leverkusen. J'ai encore un contrat assez long. Je n'ai donc pas besoin de penser à mon avenir en ce moment », a affirmé Florian Wirtz, engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le Bayer, dans des propos rapportés par Bild. Le Bayern Munich, le PSG et tous les autres clubs intéressés sont donc prévenus.