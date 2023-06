Alors que Juan Bernat ne devrait pas être retenu cet été en cas d’offre intéressante, le PSG serait sur les traces d’un latéral gauche du Bayern Munich.

Mercato PSG : Juan Bernat poussé vers la sortie

Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée et l’explosion de Nuno Mendes, l’international espagnol Juan Bernat fait partie des joueurs qui pourraient quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le défenseur de 30 ans n’est pas satisfait de sa situation et ne devrait donc pas être retenu si un club venait à faire une offre d’un peu plus de 10 millions d’euros, à en croire L’Équipe. Il y quelques semaines, des rumeurs ont annoncé un intérêt du PSG pour l’arrière gauche du Real Madrid, Ferland Mendy, pour remplacer Juan Bernat. Mais selon la presse allemande, le successeur de l’ancien joueur du Bayern Munich pourrait finalement débarquer en provenance du récent champion de Bundesliga.

Mercato PSG : Juan Bernat remplacé à Paris par Alphonso Davies ?

Opposé à la rude concurrence de Joao Cancelo et plombé par diverses blessures musculaires depuis janvier passé, Alphonso Davies pourrait faire ses valises et quitter le Bayern Munich cet été. Lié avec le club allemand jusqu’en juin 2025, le latéral gauche de 22 ans serait en pleine réflexion sur la suite de sa carrière. Au même titre que le Real Madrid, qui aimerait le recruter pour repositionner Eduardo Camavinga au milieu de terrain, le Paris SG serait intéressé par le renforcement d’Alphonso Davies. Dans une interview accordée au journal Bild, l’agent de l’international canadien a ouvertement laissé entendre qu’un transfert n’est pas forcément à exclure cet été.

« C’est un moment très chaotique au Bayern. Je ne sais pas ce qui se passe, ni avec qui nous allons traiter. On dirait qu'il y a trop d'instabilité et d'incertitude à la direction du club. Peut-être qu'avant de signer un nouveau contrat, il serait mieux d'attendre 2024 et nous verrons comment les choses évolueront avec le club », a déclaré le représentant de Davies. Le PSG pourrait donc avoir une ouverture dans ce dossier dans les semaines à venir.