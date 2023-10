Alors que le mercato est loin d’ouvrir ses portes, le Borussia Mönchengladbach s’intéresse déjà de très près à un jeune attaquant de l’OM.

Mercato OM : Borussia Mönchengladbach se renseigne sur François-Régis Mughe

Arrivé à l'Olympique de Marseille en juillet 2022, François-Régis Mughe a rapidement gravi les échelons passant de l’équipe réserve à l'équipe première du club phocéen. Le 3 juin 2023, il a fait ses premiers pas en Ligue 1 lors de la défaite contre Ajaccio (1-0). Et depuis lors, le jeune ailier droit ne cesse de montrer son potentiel sous le maillot phocéen et travaille d’arrache-pied pour gagner la confiance de son nouvel entraîneur Gennaro Gattuso.

Même s’il est loin d’être un titulaire en puissance à l’OM, François-Régis Mughe montre à chaque apparition qu'il possède le talent et la détermination nécessaires pour réussir au plus haut niveau. Il a déjà disputé cette saison six rencontres sous le maillot phocéen, toutes compétitions confondues. Cette progression n'est pas passée inaperçue. D’ailleurs, le journaliste belge Sacha Tavolieri assure que le Borussia Mönchengladbach suit de très près le profil du jeune attaquant camerounais de l’OM.

L'OM maintient la porte fermée pour François-Régis Mughe

Alors que le mercato est loin d’ouvrir ses portes, le club allemand a déjà entamé les premières manœuvres en vue d’un éventuel transfert de François-Régis Mughe. La source explique que des émissaires du Borussia Mönchengladbach ont supervisé à plusieurs reprises le jeune attaquant de l’OM et se sont récemment renseignés sur les conditions d’une possible collaboration. Mais pour le moment, le club présidé par Pablo Longoria ne songe pas à perdre son jeune joueur prometteur, dont le bail expire en juin 2027.

Cela signifie que tout potentiel transfert de François-Régis Mughe sera soumis aux conditions fixées par l'OM. Les Allemands devront donc se montrer très généreux pour tenter d’arracher la signature de la pépite phocéenne. Reste à savoir s’ils passeront à l’offensive lors de l'ouverture du mercato de janvier. Rien n’est à exclure. En attendant, ce supposé intérêt du Borussia M’Glabach est une preuve de la montée en puissance du jeune ailier droit de l’OM. Il a un avenir prometteur devant lui et devra continuer à travailler dur pour réaliser son plein potentiel, que ce soit au Vélodrome ou ailleurs.