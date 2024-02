Mercato OM : Après Gattuso, un autre départ surprenant se profile !

Alors que l’officialisation du départ de Gennaro Gattuso est imminente, un autre départ se dessine à l’OM. Pablo Longoria se retrouve dans une position très délicate.

Mercato OM : Après Gennaro Gattuso, Pablo Longoria se rapproche aussi de la sortie

La tempête qui secoue actuellement l’Olympique de Marseille semble loin de s’apaiser. Après le match nul décevant contre le Shakhtar Donetsk (2-2) en barrage aller de la Ligue Europa, la direction de l’OM avait pourtant réaffirmé sa confiance envers Gennaro Gattuso, assurant qu’il restait l’homme de la situation pour redresser l’équipe phocéenne. Cependant, la défaite face à Brest (1-0) a précipité les événements et scellé le sort de l’entraîneur italien.

Photo : Pablo Longoria en difficulté à l’OM

Malgré leur supériorité numérique en fin de match, les Marseillais n’ont pas su saisir leur chance et ont affiché un niveau de jeu décevant, ce qui a conduit à leur défaite contre le Stade brestois. Une issue amère qui a poussé la direction de l’OM à prendre une décision radicale : se séparer de Gennaro Gattuso. L’Équipe assure que le technicien de 46 ans a déjà quitté la Commanderie ce lundi midi, acceptant avec tristesse la rupture de son contrat « à l’amiable ».

Gennaro Gattuso laisse derrière lui un bilan peu reluisant, avec seulement neuf victoires en 24 matchs disputées avec l’OM. Son départ imminent met également en lumière les choix de recrutement contestés de Pablo Longoria, président de l’OM, dont la position est de plus en plus fragilisée. En effet, les supporters expriment leur mécontentement face à la gestion du club et la probable nomination de Jean-Louis Gasset comme futur entraîneur de l’OM ne fait qu’amplifier les tensions.

Une rencontre décisive pour son avenir à l’Olympique de Marseille

Les remous internes s’intensifient, et l’avenir de Pablo Longoria à la tête de l’OM semble de plus en plus incertain. La Provence révèle d’ailleurs qu’une rencontre entre Frank McCourt et Pablo Longoria est prévue dans les prochaines heures, au cours de laquelle le président espagnol devra rendre des comptes sur la situation actuelle du club. Les prochains développements pourraient ainsi déterminer le sort du président marseillais. La source explique que Pablo Longoria, déjà isolé par les départs de Javier Ribalta et David Friio, se retrouve désormais dans une situation très fragile. Son maintien à la tête de l’OM ne semble plus assuré.