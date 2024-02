OM : Le vestiaire sous pression, les critiques se multiplient !

Avant le match face au Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue Europa, le vestiaire de l’OM se retrouve sous le feu des critiques.

OM : Gennaro Gattuso n’est pas le seul fautif à Marseille

La crise sportive qui secoue actuellement l’Olympique de Marseille n’épargne personne, pas même son entraîneur Gennaro Gattuso qui se retrouve sous le feu des critiques. L’arrivée du technicien italien, avec l’espoir d’apporter un changement significatif à l’OM, semble avoir été de courte durée. Si les débuts de Gennaro Gattuso ont été encourageants avec quelques succès consécutifs en fin d’année 2023, la seconde partie de saison est marquée davantage par un déclin rapide du jeu marseillais.

L’OM reste pour le moment sur une série de cinq matchs consécutifs sans victoires. L’incapacité des Phocéens à vaincre le FC Metz (1-1), le week-end dernier, a accentué la colère des supporters. Dans ce contexte, Gennaro Gattuso semble dépassé et dépourvu de solutions pour redresser la barre. Mais dans cette période délicate, le technicien italien n’est pas le seul fautif.

Christophe Dugarry s’attaque au vestiaire de l’O

En effet, Christophe Dugarry, consultant sur RMC Sport, estime que la responsabilité ne revient pas entièrement à Gennaro Gattuso ou au président Pablo Longoria. L’ancien international français préfère blâmer les joueurs de l’OM, en soulignant leur salaire élevé et leur manque de performances sur le terrain. Il critique le manque d’engagement et de progression des coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, en précisant qu’un contrat de football ne se limite pas à un engagement financier, mais implique également un engagement moral à travailler et à progresser.

Christophe Dugarry met en lumière le contraste entre les déclarations des cadres de l’OM en début de saison et leurs performances réelles sur le terrain. « Il ne faut pas être fort que dans le bureau avec ton agent qui demande de l’oseille », a-t-il dénoncé, indiquant que les joueurs de l’OM ne semblent pas vraiment à la hauteur des attentes pour lesquelles ils ont été recrutés. Cette déclaration atteste la frustration croissante des supporters et des observateurs face à la situation actuelle de l’OM.

En somme, la crise sportive de l’Olympique de Marseille est le résultat d’une combinaison de plusieurs facteurs, incluant les performances décevantes de chaque joueur. La réaction du vestiaire est attendue ce jeudi soir contre le Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue Europa.