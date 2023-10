Après l'annonce de la grave blessure de Neymar, le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, ont envoyé un message fort à leur son ancien joueur.

PSG : Saison terminée pour Neymar

Touché avant la mi-temps du match entre l'Uruguay et le Brésil ce mardi soir, Neymar a quitté ses partenaires de la Seleçao en larmes. Et le pire que craignait la nouvelle star d’Al-Hilal a été malheureusement confirmé : l’ancien numéro 10 du Paris Saint-Germain souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur en plus d'une déchirure du ménisque. Après la cheville droite, qui l'a fait souffrir depuis des années au PSG, c'est à présent le genou gauche qui va éloigner Neymar des terrains pendant très longtemps.

« Le département médical de l'équipe nationale brésilienne, sous la supervision du Dr Rodrigo Lasmar, et Al-Hilal sont en contact permanent et s'alignent sur le rétablissement du joueur », précise la fédération brésilienne. Recruté cet été par le club saoudien contre un chèque de 90 millions d'euros, l’ancien coéquipier de Lionel Messi devrait être absent plusieurs mois, six au minimum. Un énième coup dur pour l’attaquant de 31 ans, qui avait déjà raté plusieurs mois de compétition en 2023 suite à une grave blessure à la cheville droite. La saison de Neymar est en théorie terminée et il pourrait aussi rater la Copa America l'été prochain. De son côté, le Paris SG a apporté son soutien à son ancien joueur.

Le PSG apporte de la « force » à Neymar

Ce jeudi matin, le club de la capitale française a répondu au tweet de Neymar, annonçant sa volonté de se battre pour surmonter cette nouvelle épreuve. « C’est un moment très triste, le pire. Je sais que je suis fort, mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et amis. Ce n'est pas facile de subir des blessures et des interventions chirurgicales, imaginez revivre tout cela après 4 mois de convalescence. J'ai trop la foi… Mais je remets la force entre les mains de Dieu pour qu'il puisse renouveler la mienne. Merci pour les messages de soutien et d'affection », a publié l’ex-partenaire de Kylian Mbappé sur sa page Twitter. « Force Neymar », a répondu le PSG dans un bref message accompagné d’émoticônes représentant un biceps bombé et les couleurs Rouge et Bleu du PSG.