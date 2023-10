Pour la 9ème journée de la Ligue 1, le FC Nantes accueille Montpellier dimanche. Un adversaire coriace selon Pierre Aristouy, l'entraîneur des Canaris.

FC Nantes : Pierre Aristouy se méfie du style de jeu du Montpellier HSC

C'est l'heure de la rentrée ! Pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1, le FC Nantes (9ème, 11 pts) accueille le Montpellier HSC (13ème, 9 pts) dimanche. Le club des Bords de l'Erdre veut mettre la pression sur le top 5, lui qui n'est qu'à 2 longueurs de Reims (5ème, 13 pts). De son côté, le MHSC est plus en difficulté avec seulement 2 unités d'avance sur le barragiste Lorient (16ème, 7 pts). Le club pailladin compte un match de retard, en raison d'un pétard lancé sur Mory Diaw lors de Montpellier-Clermont (4-2, 8ème journée). Cette dernière rencontre pourrait être perdue sur tapis vert, au grand dam de l'entraîneur héraultais Michel Der Zakarian.

Malgré les déboires du MHSC, Pierre Aristouy se méfie. Certes, le FCN va mieux avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Mais le coach des Canaris redoute le style de jeu des hommes de Der Zakarian, basé sur la contre-attaque. « C’est une équipe qui a peut-être le jeu le plus direct, en France c’est quasi certain, et même dans les championnats majeurs européens. J’ai vu une stat' qui dit que c’était l’équipe qui marquait le plus en contre-attaque. Ils attaquent beaucoup et vite. Il y a des joueurs de qualité, d’expérience, de ruse et de malice, mais aussi avec de la puissance et de la vitesse » a-t-il analysé auprès de Ouest-France.

L'absence de Douglas Augusto « ne change rien » pour Pierre Aristouy

Face au Montpellier HSC, quelle méthode doit utiliser le FC Nantes ? Pour Pierre Aristouy, il faut d'abord se focaliser sur la défense. « Bien défendre contre ce type d’équipe, c’est maintenir l’équilibre, assurer les marquages préventifs mais aussi bien utiliser le ballon pour ne pas avoir à subir des transitions trop claires » juge-t-il.

Sa position est logique : avec 15 buts encaissés en 8 matchs, le club des Bords de l'Erdre est la seizième défense de Ligue 1. Concernant l'absence de Douglas Augusto, victime d'une entorse au genou gauche, Aristouy n'est pas inquiet : « Elle n’a pas d’influence sur la manière de jouer. Tout le monde est logé à la même enseigne et travaille sur les mêmes principes. [...] J’ai la confirmation, depuis le début de la saison aux entraînements, et sur le match de Laval, que j’ai des garçons largement capables de remplir ce rôle aussi ». Rendez-vous à 15 heures dimanche pour le coup d'envoi.