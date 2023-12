S'il avait réussi à faire tomber Nice dès son arrivée à Nantes, Jocelyn Gourvennec enchaîne désormais les défaites. Le spectre de la relégation est toujours là.

FC Nantes : Les pronostics voient le FCN de Jocelyn Gourvennec se maintenir

Treizième de Ligue 1 à mi-parcours de la saison 2023-2024, le FC Nantes compte 4 points d'avance sur le barragiste Toulouse. Et six sur le premier relégable, Lorient. Si le bilan est meilleur que celui de l'an passé, c'était difficile de faire pire. Les Canaris avaient bataillé jusqu'au bout pour le maintien, qu'ils avaient obtenu lors de la dernière journée contre Angers (1-0 à la Beaujoire).

Cette saison, le FCN veut faire mieux et c'est pour cela que Pierre Aristouy a laissé sa place le 29 novembre dernier. Ce dernier a été remplacé par Jocelyn Gourvennec, qui avait débuté tambour battant contre Nice (1-0 à la Beaujoire). Cependant, l'entraîneur de 51 ans n'a pas réussi à enchaîner. Depuis cet exploit, faisant du FCN la première équipe à faire tomber les Aiglons, il a subi trois défaites consécutives en Ligue 1. Bien que la série soit inquiétante, We Sport estime que les Canaris se sauveront de la relégation. Pour le média sportif, il y a 20% de chances que le club aille en Ligue 2 à l'issue de la saison.

Le FC Metz, Lorient et Clermont dans la zone rouge en 2024

Évidemment, il faudra que les Canaris parviennent à réaliser ce qu'ils avaient entrepris en début de saison. Les hommes de Jocelyn Gourvennec avaient notamment inscrit 11 buts sur les 6 premières journées, faisant du club la troisième meilleure attaque de Ligue 1. Désormais, l'équipe reste sur une inquiétante statistique : 3 petits buts ont été marqués sur ses 8 derniers matchs. Heureusement, d'autres sont encore plus irrégulières. Certes, il ne se faudra pas se reposer là-dessus pour les Canaris, surtout s'ils ne veulent pas revivre le cauchemar de la dernière saison.

Seulement, Metz, Lorient et Clermont sont davantage en difficulté. Le club à la Croix de Lorraine reste sur 4 revers de rang en championnat, et s'enfonce petit à petit en bas de classement (14ème). Son statut de promu incite We Sport à prendre ses précautions (40% de chances d'être relégué). De leur côté, Lorient et Clermont sont englués dans la zone rouge. Les Merlus ont la pire défense du championnat (35 buts encaissés), tandis que les Auvergnats sont derniers depuis la résurrection de l'OL. Il y a respectivement 70 et 80% de les voir relégués à l'issue de l'exercice.