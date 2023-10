Pour la 10e journée de Ligue 1, le Stade Brestois reçoit le PSG dimanche à 13h. L’entraîneur brestois ne compte pas baisser le froc devant Luis Enrique.

Eric Roy s’enflamme pour Stade Brestois-PSG

Vainqueur du Racing Club de Strasbourg (3-0) le week-end dernier, le Paris Saint-Germain veut enchaîner et retrouver de la régularité en Ligue 1 pour occuper la tête du classement avant la trêve hivernale. Pour cela, les hommes de Luis Enrique devront venir à bout du Stade Brestois ce dimanche après-midi. Après un début de saison canon, le club de Brest connaît une période de moins bien depuis trois matchs consécutifs. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de Brest Eric Roy s'est complètement enflammer et n'a pas mâché ses mots pour cette belle affiche.

« PSG-Milan (3-0) ? Ils jouaient ? (Il se marre) Ils sont bons. Je n'avais pas besoin de voir ce match pour connaître les qualités de cette équipe. C'est un magnifique challenge pour nous, il n'y a pas de pression à avoir. On a au contraire beaucoup de chance de pouvoir préparer ce match et, pour les joueurs, de se confronter à ce qui se fait de mieux », a déclaré le technicien français Eric Roy, avant d’annoncer la couleur pour l’issue de cette rencontre.

Eric Roy : « Si on les écrase 1-0, ce sera magnifique »

Cinquième de Ligue depuis après neuf journées, le Stade Brestois compte bien rester dans le Top 5 du Championnat jusqu’à la trêve hivernale. Et Eric Roy est conscient que cela passe forcément par une grosse performance face au Paris Saint-Germain. Une victoire 1-0 contre la bande à Kylian Mbappé sera un énorme succès pour lui.

« Si on peut être le Petit Poucet qui fait chuter le gros, on ne va pas s'en priver (...) Les Parisiens ne pourront pas se déplacer, on aura un stade 100 % Brestois, j'espère qu'on sera à la hauteur des attentes de nos supporters. On aimerait faire un match plein, un gros match, relever le défi. Si on les écrase 1-0, ce sera magnifique », a ajouté Eric Roy. Le Paris SG et son coach Luis Enrique sont donc prévenus.