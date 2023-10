Devant composer sans plusieurs joueurs, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles a dévoilé un groupe inédit pour la réception d'Angers SCO.

ASSE : Laurent Batlles sans plusieurs cadres contre Angers

Un groupe essentiellement touché par les blessures. Pour conserver sa bonne dynamique, marquée par 5 victoires sur les 6 derniers matchs de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne va devoir s'adapter à plusieurs absences. Comme annoncé plus tôt dans le week-end, Gautier Larsonneur, Ibrahima Wadji et Dylan Batubinsika sont forfaits. Le club ligérien a donc communiqué un groupe inédit pour la réception d'Angers SCO, lundi.

Annoncé comme le nouveau titulaire dans la cage stéphanoise par L'Équipe, Étienne Green y figure tout comme Matthieu Dreyer. Boubacar Fall n'a pas été retenu, lui qui a repris l'entraînement collectif il y a un peu plus d'un mois. Le portier de 22 ans a peut-être été jugé trop juste, plus de sept mois après sa grave blessure au genou. Également touchés, Dylan Chambost et Stéphane Diarra complètent la liste des absents du groupe.

Un gros retour et des jeunes pour compenser

Laurent Batlles n'a pas que des mauvaises nouvelles à donner. L'entraîneur des Verts peut au moins compter sur le retour de Mahmoud Bentayg contre Angers. Le latéral gauche avait effectué son retour à l'entraînement cette semaine, selon le média local EVECT. Thomas Monconduit est également présent, remplaçant Benjamin Bouchouari qui est suspendu.

Pour pallier l'absence de Dylan Batubinsika, Batlles a donné sa chance à Beres Owusu. S'il y a très peu de chances qu'il prenne part à la rencontre face aux Scoïstes, le taulier de 20 ans devrait au moins être sur le banc. Seul un joueur prendra place en tribunes, puisqu'il faut au moins 18 joueurs sur la pelouse (titulaires et remplaçants compris). Maxence Rivera (21 ans), prêté la saison passée au Puy Foot, profite lui du forfait d'Ibrahima Wadji pour faire son entrée dans le groupe. C'est du classique pour le reste.

Le groupe de l'ASSE pour affronter Angers :

Gardiens : Green, Dreyer

Défenseurs : Appiah, Pétrot, Nadé, Briançon, Bentayg, Owusu

Milieux : Cafaro, Tardieu, Bouchouari, Moueffek, Fomba, Monconduit, Lobry

Attaquants : Charbonnier, Sissoko, Cissé, Rivera