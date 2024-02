L’ASSE affrontera Annecy ce samedi 24 février 2024, dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 2.

Plusieurs absences dans le groupe de l’ASSE face à Annecy

L’ASSE se prépare pour accueillir Annecy ce samedi. Le coach stéphanois, Olivier Dall’Oglio a dévoilé la liste des joueurs qui disputeront cette rencontre. Les Verts enregistrent plusieurs forfaits.

Stéphane Diarra est forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure. Il ne fait pas partie du groupe. Le milieu de terrain Thomas Monconduit écope d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes.

Le milieu défensif Aïmen Moueffek rejoint l’infirmerie. Il a contracté une blessure lors du match face à Angers. Le coach stéphanois a donné une nouvelle rassurante à son sujet. Il s’agit d’une blessure musculaire.

L’attaquant sénégalais Ibrahima Wadji sera indisponible pendant quelques semaines. Il a eu une lésion musculaire à l’ischio. « Pour Wadji, ça va prendre plus de temps, mais je compte sur lui pour une fin de saison palpitante, on va bosser pour le remettre sur pied le plus vite possible », a expliqué Olivier Dall’Oglio. Il ignore pour le moment la date de retour du Sénégalais, mais il espère l’avoir dans son effectif avant la fin de la saison.

« Je ne vais pas vous donner de date, juste, c’est une bonne lésion musculaire sur l’ischio, on sait que ça va prendre plusieurs semaines, on ne veut pas parler de la date de son retour », a-t-il ajouté.

Le groupe de l’ASSE pour affronter Annecy

Gardiens : Larsonneur et Green

Défenseurs : Petrot, Bentayg, Nadé, Briançon, Batubinsika, Appiah, Maçon

Milieux : Tardieu, Fomba, Chambost, Bouchouari, Cafaro

Attaquants : Sissoko, Mbuku, Cardona, Rivera