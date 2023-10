Le choc entre l’OM et l’OL n’a pas eu lieu dimanche en raison de l’attaque du bus lyonnais, suscitant la colère des groupes de fans marseillais.

OM-OL : Le report du match est mal passé auprès des groupes de supporters

Ce dimanche devait être le jour d'un affrontement épique entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, mais cette soirée a pris une tournure déplorable. Avant le coup d’envoi de ce choc de la 10e journée, le bus lyonnais a été pris à partie par des supporters, occasionnant la blessure de plusieurs passagers. L’entraîneur Fabio Grosso et son adjoint ont particulièrement été blessés lors cette attaque.

Suite à cette scène de chaos, les autorités compétentes ont décidé de reporter cet Olympico. Cette décision a laissé un goût amer à tous ceux qui avaient attendu avec impatience ce duel entre ces deux grands clubs de la Ligue 1. RMC Sport explique d'ailleurs que la nouvelle du report du match a été annoncée par Rachid Zeroual aux South Winners. Ses mots ont clairement transmis l'immense frustration ressentie par les groupes de supporters passionnés, qui avaient préparé ce match avec enthousiasme.

Mais ce travail a été saboté par l'acte de quelques individus, dont l'appartenance à une association de supporters demeure incertaine. Le quotidien sportif précise que certains supporters de l'OM avaient travaillé en collaboration avec Frédérique Camilleri, la Préfète de police des Bouches-du-Rhône, pour faciliter le retour progressif des déplacements de supporters lors des matchs jugés à risque, comme l’Olympico entre l'OM et l'OL.

Le directeur de la LFP s'attend à des sanctions très fortes

Cette collaboration visait à garantir un environnement agréable pour tous les passionnés de football. Cependant, quelques individus mal intentionnés ont mis à mal tout ce travail accompli. Les actes de certains fans de l’OL dans le parcage visiteur, notamment les gestes racistes et les saluts nazis, sont pointés du doigt. Alors que la grande majorité des fans sont passionnés de manière saine et positive, les actions d'une minorité peuvent entraîner des conséquences graves pour tous.

Il est donc crucial de sanctionner lourdement les auteurs de ces comportements inacceptables. Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, s’est montré très ferme sur ce point. « La Ligue condamne fermement les incidents. Maintenant, condamner, c’est le minimum, et cela ne suffit pas. Il faut agir. Il faut des sanctions fortes. Le plus important, c’est donc de sanctionner très durement les coupables », a-t-il insisté au micro de RMC Sport. La commission de discipline de la LFP examinera ces incidents et de lourdes sanctions sont attendues.