Mercato AS Monaco : Une première recrue validée !

L’AS Monaco est désormais en bonne voie de réussir un gros coup lors de ce mercato estival, en signant Ansu Fati. Après plusieurs jours d’incertitude autour du dossier, le jeune attaquant hispano-guinéen de 22 ans va finalement rejoindre les Monégasques.

Mercato AS Monaco : Ça avance pour Ansu Fati !

Les dernières nouvelles concernant l’arrivée d’Ansu Fati à l’AS Monaco sont rassurantes. Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations ont repris avec le FC Barcelone et laissent entrevoir un accord de transfert. Lors des précédentes rencontres entre les deux clubs, les Barcelonais ont exigé que les Monégasques prennent en charge intégrale du salaire d’Ansu Fati, estimé à 15 millions d’euros.

Une exigence à laquelle le club princier ne peut répondre en raison de sa situation financière actuelle. Malgré cela, les dirigeants n’ont pas abdiqué et, finalement, une solution a été trouvée pour le plaisir de toutes les parties. Selon les informations de Foot Mercato, l’AS Monaco aurait proposé de prendre en charge partiellement le salaire du jeune attaquant de 22 ans. Une proposition que les Catalans auraient acceptée. 🚨🇲🇨 Understand AS Monaco are planning for Ansu Fati’s medical this week.



Monaco and Barcelona are completing all details of the agreement on loan with buy option clause.



Here we go, still expected soon. ✅ pic.twitter.com/qx5XTthT3C— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025

Ansu Fati arrive en prêt à Monaco

Ainsi, la signature d’Ansu Fati à l’AS Monaco n’est qu’une question de temps. D’après Fabrizio Romano, l’Hispano-guinéen est attendu sur le Rocher cette semaine si tout est finalisé. L’académicien du FC Barcelone va signer en prêt d’une saison, afin de retrouver du temps de jeu comme l’a souligné Deco dans un entretien avec La Vanguardia :

« Avec son âge et la carrière qu’il a eue, il ne peut pas rester sans jouer. Nous sommes ouverts et nous ne mettrons pas d’obstacles s’il veut partir. Oui, on a parlé avec Monaco. Ansu est sous contrat, s’il demande à partir ce serait un prêt », a déclaré le directeur sportif Portugais de 47 ans.