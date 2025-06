Mercato: Ibrahima Konaté prêt à snober le Real pour le PSG ?

À un an de la fin de son contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté est placé dans le collimateur du PSG et du Real Madrid. Le défenseur central français a une idée en tête pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté stoppe les négociations avec Liverpool

Après cinq ans de bons et loyaux services, Ibrahima Konaté pourrait avoir disputé sa dernière saison sous le maillot de Liverpool. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur de 26 ans n’a pas encore paraphé de prolongation et d’autres grands clubs européens sont à l’affût pour le recruter cet été. En quête de renforts défensifs, le Paris SG et le Real Madrid seraient ainsi à la lutte pour convaincre l’international français.

Et alors que les Reds espèrent toujours un renouvellement de son roc défensif, le natif de Paris aurait pris une décision radicale. En effet, selon les informations du tabloïd britannique The Guardian, Ibrahima Konaté, déçu de l’offre de sa direction, aurait décidé de mettre en pause les pourparlers avec Liverpool.

À douze mois de la fin de son engagement, l’ancien défenseur central du RB Leipzig pourrait donc faire ses valises et quitter le club de la Mersey d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival. D’ailleurs, Konaté aurait déjà une destination en tête.

Ibrahima Konaté rêve de jouer pour le Paris SG

Malgré l’intérêt avéré du Real Madrid, Ibrahima Konaté semble plus attiré par un transfert au Paris SG. Annoncé à plusieurs reprises comme le potentiel successeur de Marquinhos, le joueur formé au FC Sochaux n’a jamais caché son affection pour les Rouge et Bleu.

En février passé, l’enfant de Paris confiait notamment à Téléfoot : « ça serait beau à titre personnel parce que je viens de là-bas, mes parents et ma famille y résident, tous mes amis y sont. J’ai grandi avec des gens à Leipzig et quand il y avait Leipzig-PSG, ils étaient pour le PSG au lieu de me supporter moi alors que j’ai grandi avec eux. »

D’après le Guardian, Ibrahima Konaté évoquerait même déjà avec son entourage la possibilité de rejoindre le PSG dès cet été. Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront sortir le chéquier puisque Liverpool réclamerait au moins 60 millions d’euros pour laisser partir son numéro 5. Affaire à suivre…