Info Mercato OM : Le transfert de Noa Lang bientôt réglé !

Après avoir vendu Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros, l’OM s’est positionné pour recruter Noa Lang, l’ailier du PSV Eindhoven. Mais une forte concurrence pourrait détourner l’attaquant néerlandais de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Noa Lang en route pour le Napoli

Le mercato estival de l’OM a commencé en trombe avec les signatures d’Angel Gomes (24 ans) et de CJ Egan-Riley (22 ans, il y a deux semaines. Le prochain souhait de Medhi Benatia serait d’attirer un ailier capable de compenser le départ de Luis Henrique.

Le conseiller sportif marseillais viserait dans ce sens le milieu offensif du PSV Eindhoven, Noa Lang. Récemment, le journal L’Équipe a révélé qu’une offre aux alentours de 20 millions d’euros pourrait suffire pour finaliser ce transfert, mais le vice-champion de France devrait faire face à la rude concurrence du SSC Naples.

Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, de nouveaux contacts très récents auraient d’ailleurs eu lieu entre les dirigeants napolitains et les représentants de Noa Lang, et d’autres rendez-vous seraient prochainement programmés. Aux Pays-Bas, le média Eindhovens Dagblad indique même « qu’au PSV, on tient compte du fait que l’intérêt pour Lang pourrait se concrétiser assez rapidement. »

Même si Antonio Conte, l’entraîneur du Napoli, vise aussi d’autres joueurs pour renforcer son secteur offensif, notamment Jadon Sancho, Eindhovens Dagblad révèle que le club italien serait prêt à s’aligner sur les exigences du PSV pour attirer l’international néerlandais de 26 ans. « Lang devrait bientôt arriver », écrit le journal hollandais. Sauf énorme surprise, Noa Lang devrait donc échapper à l’Olympique de Marseille.

